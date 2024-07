Uống nước gừng có tác dụng gì trong việc giảm cân và tăng cường trao đổi chất? 25/07/2024 19:05

Theo Times Now, gừng là một trong những loại thảo mộc đa năng được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Một loại gia vị chính trong nhà bếp, gừng không chỉ làm tăng hương vị thực phẩm mà còn có giá trị dược liệu đặc biệt.

Theo các chuyên gia, gừng làm giảm viêm, kích thích tiêu hóa và ức chế cảm giác thèm ăn. Những đặc tính này khiến gừng trở thành một trong những thực phẩm tốt nhất để thúc đẩy giảm cân.

Nghiên cứu chỉ ra rằng gừng có thể kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục để giúp bạn đạt được cân nặng khỏe mạnh.

Uống nước gừng có tác dụng gì trong việc giảm cân và tăng cường trao đổi chất?

Gừng chứa nhiều hợp chất hoạt tính như gingerol và shogaol, mang lại cho nó hương vị đặc biệt. Các hợp chất này thể hiện đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và sinh nhiệt khiến gừng trở thành một phương thuốc tự nhiên cho nhiều loại bệnh. Nước ép gừng không chỉ có tác dụng kháng khuẩn và kháng vi trùng mạnh mẽ, mà còn giúp giảm đau, bao gồm các cơn đau đầu, đau bụng kinh và đau nhức cơ.

Theo các nghiên cứu, béo phì gây ra stress oxy hóa và viêm do tổn thương từ các gốc tự do trong cơ thể. Gừng có chất chống oxy hóa giúp kiểm soát các gốc tự do và tính chất chống viêm, từ đó giúp ức chế sự phát triển viêm. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế lưu ý rằng những lợi ích này của gừng không giải quyết trực tiếp vấn đề thừa cân. Thay vào đó, chúng có thể giúp ngăn ngừa tổn thương tim mạch và các tác hại khác của thừa cân trong quá trình bạn cố gắng duy trì cân nặng ở mức khỏe mạnh.

Một nghiên cứu nhỏ đã chỉ ra rằng những người đàn ông thừa cân có thể cảm thấy no lâu hơn khi ăn gừng. Các chuyên gia cho biết rằng gingerol, một hoạt chất trong gừng, có thể kích thích các hoạt động sinh học trong cơ thể, giúp tăng cường quá trình tiêu hóa thức ăn và thúc đẩy sự hấp thụ nhanh hơn qua đường tiêu hóa. Những chất này cũng có khả năng ổn định nồng độ đường trong máu, là một yếu tố quan trọng trong việc giảm cân một cách lành mạnh.

Làm thế nào để pha chế nước gừng?

Uống nước gừng vào mỗi buổi sáng là một trong những cách hiệu quả nhất để tận dụng lợi ích giảm cân của loại thảo mộc này.

Bạn có thể dễ dàng chuẩn bị nước gừng tại nhà bằng cách đưa một củ gừng tươi chưa gọt vỏ vào máy xay sinh tố cùng với khoảng một cốc nước. Xay cho đến khi hỗn hợp có màu vàng nhạt và sau đó lọc hỗn hợp này. Thêm một ít nước cốt chanh và mật ong để tăng thêm hương vị, và trang trí bằng lá bạc hà và đá viên tùy ý.

Theo các chuyên gia, uống nước gừng một hoặc hai lần mỗi ngày để ức chế cảm giác thèm ăn.

Những lưu ý khi sử dụng gừng để giảm cân

Theo các chuyên gia, mặc dù gừng là an toàn với hầu hết mọi người, một số người có thể gặp phải các tác dụng phụ như táo bón và đầy hơi. Gừng có thể kích thích lưu lượng mật từ túi mật, điều này khiến các bác sĩ cần thận trọng khi khuyến cáo sử dụng cho những người mắc bệnh túi mật.

Ngoài ra, gừng có thể gây buồn nôn ở phụ nữ mang thai, do đó, trước khi sử dụng gừng, bạn nên thảo luận với bác sĩ.