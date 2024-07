USD hạ nhiệt, vàng thế giới tăng mạnh sau loạt diễn biến bất lợi của kinh tế Mỹ 04/07/2024 07:31

Phiên giao dịch ngày thứ Tư, 3-7, giá vàng thế giới tăng hơn 1% lên ngưỡng cao nhất trong 2 tuần. Đóng cửa phiên giao dịch, giá vàng thế giới giao ngay tăng 1,2% lên 2.357,06USD/ounce trên thị trường New York. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tăng 1,5% lên 2.369,4USD/ounce.

Nhà đầu tư trên thị trường vàng toàn cầu đang tin nhiều hơn vào khả năng Fed sẽ hạ lãi suất ngay từ tháng 9-2024 - Ảnh: Kitco News

Nhà đầu tư tin nhiều hơn vào khả năng Fed hạ lãi suất trong tháng 9-2024

Theo phân tích của các chuyên gia về thị trường kim loại quý, yếu tố chính đẩy giá vàng tăng mạnh trong phiên gần nhất chính là những kỳ vọng lớn dần của nhà đầu tư vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong tháng 9-2024. Số liệu gần đây của một tổ chức tư nhân cho thấy thị trường lao động đang hạ nhiệt tăng trưởng.

Chuyên gia phân tích độc lập về thị trường kim loại, ông Tai Wong, nhận xét: “Giá của các loại kim loại quý, đặc biệt là các kim loại cơ bản, đang tăng lên sau khi xuất hiện nhiều thông tin cho thấy thị trường lao động Mỹ đã hạ nhiệt tăng trưởng. Nhà đầu tư vì vậy đang tin nhiều hơn vào khả năng Fed sẽ có thể có quyết định hạ lãi suất đầu tiên vào tháng 9-2024”.

Báo cáo thị trường việc làm Mỹ tháng 5-2024 do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày thứ Sáu tuần này sẽ có tác động rất quan trọng đến diễn biến giá vàng thế giới thời gian tới.

Còn theo công bố gần đây nhất của ADP, số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần qua tăng, còn số lượng người trong danh sách thất nghiệp tăng lên mức cao nhất trong 2 năm rưỡi ở thời điểm cuối tháng 6-2024, đúng với dự báo của các chuyên gia về khả năng thị trường lao động hạ nhiệt.

Chỉ số của ngành dịch vụ Mỹ tháng 6-2024 rơi xuống mức thấp nhất trong 4 năm, số lượng đơn đặt hàng trong ngành dịch vụ giảm, nó cho thấy nền kinh tế Mỹ ở thời điểm cuối quý II-2024 nhiều khả năng đã mất đà tăng trưởng.

Sau khi số liệu không mấy tích cực về kinh tế Mỹ được công bố, đồng USD rơi xuống ngưỡng thấp nhất trong 2 tuần gần nhất, vàng vì vậy trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư sở hữu các loại tiền tệ khác. Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 10 năm giảm.

Thị trường đang dự báo về khả năng Fed hạ lãi suất trong tháng 92-204 lên đến 68%. Lãi suất thấp làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không mang lại lợi suất như vàng.

Trong cuộc họp gần nhất, các quan chức của Fed thừa nhận rằng kinh tế Mỹ đang tăng trưởng chậm lại, áp lực giá cả đang giảm dần.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do hạ nhiệt

Tại thị trường trong nước, diễn biến nổi bật nhất trong những ngày gần đây liên quan đến biến động của đồng USD. Trên thị trường chính thức tại các ngân hàng, tỷ giá USD không có nhiều biến động. Tuy nhiên trên thị trường tự do, chịu sự ảnh hưởng từ thị trường thế giới, tỷ giá USD trong tuần này có nhiều biến động. Đã có lúc tỷ giá USD trên thị trường tự do chạm mốc 26.000 đồng Việt Nam/USD.

Thế nhưng đến thời điểm cập nhật vào đầu giờ sáng nay, tỷ giá USD trên thị trường tự do đã hạ nhiệt dưới sự cộng hưởng tác động từ thị trường thế giới. Tỷ giá USD trên thị trường tự do vào đầu giờ sáng nay ở mức 25.750 – 25.850 đồng Việt Nam/USD, hạ nhiệt đáng kể so với thời điểm cách đây vài ngày tỷ giá USD có lúc chạm mức 26.000 đồng Việt Nam/USD.

Tuy nhiên theo chia sẻ của một số nhà kinh doanh tại phố Hà Trung – Hà Nội, mức tỷ giá này chỉ áp dụng với giao dịch mua/bán từ 10.000USD trở lên; còn với giao dịch giá trị thấp hơn, giá sẽ cao hơn.

Trên thị trường vàng, giá vàng miếng SJC đã đứng yên ở mức 74,98 – 76,98 triệu đồng/lượng suốt từ ngày 6/6 cho đến nay. Chênh lệch mua vào – bán ra ở mức 2 triệu đồng/lượng khiến cho người mua lỗ nặng ngay khi mua vàng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn giao dịch ở mức 74,96 – 76,26 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn Bảo Tín như vậy đã tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và gần 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước.

Như vậy giá vàng nhẫn đang biến động lên sát ngưỡng giá vàng miếng SJC.

Ở mức đóng cửa của giá vàng thế giới phiên ngày 3-7, giá vàng thế giới quy đổi tương đương 73,13 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước khoảng 3,85 triệu đồng/lượng.