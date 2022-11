V-League bước vào đua đồng hàng

(PLO)- Sẽ không có ngựa về ngược ở vòng áp chót V-League 2022 diễn ra đồng loạt vào 17 giờ ngày 13-11 khi những đội bóng sớm an phận trụ hạng hoặc nằm trong top 3 đều có thể kiểm soát vận mệnh của mình.

Ban tổ chức VPF vì thế cũng thở phào nhẹ nhõm với các kịch bản cụ thể trao cúp vô địch, hoặc huy chương bạc, đồng ở những sân đã định sẵn.

Ví như thầy trò HLV Chung Jae-ho chỉ cần 1 điểm là đăng quang ngay trên sân nhà Hàng Đẫy sớm một vòng đấu khi tiếp khách Hà Tĩnh vốn mang tiếng sân sau của Hà Nội (On Football trực tiếp).

Tương tự, ban tổ chức đã dựng sẵn kịch bản Hải Phòng giành huy chương bạc, nếu chủ sân Lạch Tray đánh bại SL Nghệ An đã hết động lực (VTV5 trực tiếp).

Có một chút hồi hộp cho Bình Định làm khách SHB Đà Nẵng (On Sports New trực tiếp) khi đặt ra trường hợp xấu nhất bị sẩy chân sẽ phải chờ đến trận cuối về sân Quy Nhơn đánh bại CLB TP.HCM mới chính thức đoạt huy chương đồng.

Gay cấn nhất ở vòng đấu áp chót V-League mùa này có lẽ chỉ diễn ra trên sân Thiên Trường khi chủ nhà Nam Định trong trận quyết định cần thắng Sài Gòn FC để trụ hạng (On Sports trực tiếp). Hai trận đấu khác có tính thủ tục là Thanh Hóa tiếp khách HA Gia Lai (Next Sports trực tiếp) rất rộng cửa thắng, trong khi Viettel chơi trên sân của CLB TP.HCM đã trụ hạng (On Sports+ trực tiếp 17 giờ) không khó lấy 3 điểm.

ANH NHẬT