Va chạm với xe ben, một phụ nữ phải nhập viện

(PLO)- Sau khi va chạm với xe ben, người phụ nữ mang thai bị thương được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khoảng 15 giờ 30 chiều 16-11, xe ben BKS 51C-21... (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên QL1 từ hướng TP.HCM đi miền Tây.

Khi lưu thông đến đoạn thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An trước cổng siêu thị Co.opmart bất ngờ va chạm với mô tô BKS 62N1-403... do một phụ nữ mang thai 6 tháng điều khiển lưu thông cùng chiều, đang dừng đèn đỏ.

Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ té ngã xuống lộ chấn thương nặng, được người dân đưa Bệnh viện Bến Lức cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng nguy kịch.

Sau va chạm, tài xế xe ben điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường, người dân khu vực hiện trường phát hiện đuổi theo, bắt tài xế quay xe trở lại hiện trường để chờ công an xử lý.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, CSGT Công an tỉnh Long An phối hợp Công an huyện Bến Lức điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, thu thập thông tin, chứng cứ để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

HUỲNH DU