Vài kinh nghiệm bỏ túi khi đi xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Mới đây, tôi cần phải làm thủ tục mua bán nhà đất. Một trong các giấy tờ cần có đó là giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.



Để có được giấy này, chính quyền địa phương nơi tôi ở hiện nay phải xác nhận tình trạng hôn nhân của tôi từ khi đủ tuổi kết hôn (nữ 18 tuổi) đến nay. Trong khi tôi không phải cư trú ở phường suốt từ đó đến giờ. Do vậy, tôi phải có xác nhận từng giai đoạn tại từng địa phương trước. Hành trình của tôi là chuyển mấy lần hộ khẩu thì phải lần lượt quay lại từng nơi để xác nhận.

Khi tôi được chỉ đến công an phường để xác nhận thời gian từng có hộ khẩu lưu trú tại đó, cán bộ nơi đây yêu cầu là phải đi lục tàng thư lưu trữ tại quận nơi có hộ khẩu cũ. Vì hiện tại tôi chỉ có hộ khẩu mới, hộ khẩu cũ đã bị thu theo quy định Luật Cư trú năm 2020. Thêm vào đó, hộ khẩu mới chỉ ghi thời điểm tôi chuyển đến, không có ghi cụ thể tôi ở địa chỉ cũ từ thời gian nào cho đến khi chuyển đi.

Dù được hướng dẫn vậy nhưng tôi vẫn “bán tín bán nghi”. Một là hộ khẩu cũ của tôi tôi hiện nằm ở tàng thư lưu trữ quận nào (nằm ở quận tôi đã ở ngày trước thu lại hay ở quận mới thu và cấp sổ mới)? Hai là để lục được tàng thư hộ khẩu đó tôi sẽ tốn thời gian bao lâu khi việc thì đang gấp?

Tôi cố gắng liên hệ công an khu vực nơi ở cũ và may là được xác nhận ngay. Lý do đơn giản công an phường có lưu trong sổ đăng ký về thời gian thường trú ở địa phương của từng người, không nhất thiết phải lục tàng thư hộ khẩu cũ như hướng dẫn của cán bộ công an phường hay bên hộ tịch ủy ban trước đó.



Có được giấy xác nhận hộ khẩu thường trú với chữ ký và con dấu của công an phường, tôi đem qua phía ủy ban tương ứng để làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong giai đoạn thường trú tại địa phương. Do việc gấp không thể chờ hẹn ba ngày nên tôi trình bày lý do với công chức tư pháp phường để được hỗ trợ.

Tôi chuyển hộ khẩu bao nhiêu chỗ thì làm bấy nhiều tờ giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo giai đoạn từ đủ tuổi kết hôn đến giờ. Cuối cùng đem nộp tất cả các giấy chứng nhận của các địa phương trước cho UBND phường nơi đang có hộ khẩu, tôi được cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 6 tháng.

Kết thúc hành trình này là một hứa hẹn chắc chắn sẽ hết gian truân khi lần sau không cần làm lại các bước trên nữa, lúc đó tôi chỉ cần thẳng tiến uỷ ban phường nơi ở hiện tại vì họ đã lưu.

Sau lần tự mày mò đi làm tờ giấy trên, tôi muốn chia sẻ một số kinh nghiệm bỏ túi cho bạn khi đi làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân như sau:



- Cần nhớ 3 khái niệm: Hộ khẩu do công an quản lý; Hộ tịch do ủy ban đảm nhiệm và tàng thư lưu trữ thì mỗi công an quận có một địa chỉ. Nắm rõ điều này để biết chỗ liên hệ khi đi làm các thủ tục cần thiết, nhất là giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.



- Bạn chuyển hộ khẩu bao nhiêu chỗ thì làm bấy nhiều tờ giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo giai đoạn từ đủ tuổi kết hôn đến giờ.

- Nếu bạn không quá gấp và bạn từng sống ở nhiều nơi tỉnh, thành khác TP.HCM mà khó khăn di chuyển, bạn có thể nộp đơn tại ủy ban phường nơi đang thường trú đề nghị hỗ trợ việc xác nhận tình trạng hôn nhân ở các giai đoạn trước.

Lúc này cơ quan này sẽ làm công văn gửi đến các địa phương theo đề nghị của bạn để xác nhận. Tuy nhiên đường công văn cũng như thời gian chờ kết quả có thể lâu hơn bạn tự đi làm.