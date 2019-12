Đám cưới quê đơn sơ bên cổng lá

Chị tôi dặn dò xe rước dâu nhớ đi vòng đường xa, không đi đường gần gặp đám cưới “dẫm chân” mất duyên cô dâu nhà mình! Ừ thì đi đường vòng xa một chút có mất mát gì đâu.

Đường quê sáng sớm không khí trong lành, đoàn rước dâu xiêm áo sắc màu trên đường làng, dọc hai bên đường là cánh đồng lúa xanh, chim chóc đang rì rào trước lúc chao cánh còn liếc mắt nhìn đoàn người rước dâu.







“Đám cưới nhà quê vui thật là vui” thật là đúng. Chợt tiếng nhạc Đám cưới trên đường quê đâu đó hòa điệu vang lên thật vui nhộn.

Ô ! ô ! sáng hôm nay trên quê hương tôi,

Quê hương xinh xinh quê hương hữu tình,

Quê hương xinh xinh quê hương hòa bình,

Đường nở hoa trắng, xanh, vàng, tím,

Đẹp làm sao bướm hoa chập chờn.

Đàn chim non véo von ngọn tre,

Khăn màu son, áo màu vàng,

Ơi, bà con đến xem mùa cưới !

Chân hài cong, tay dù hồng,

Lâu thật lau mới thấy được một ngày vui !



Ô ! ô ! sáng hôm nay quê tôi ra xem

Cô dâu con con y trang mỹ miều.

Cô dâu non non dung nhan mặn mà.

Chà ! nhà ai có ông rễ quý.

Chà ! nhà ai có cô dau hiền.

Ồ ! ngộ thay có con lợn quay,

Xôi đầy mâm , cau đầy buồng.

Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới.

Trông thật hay , trong buồn cười.

Ra mà xem mời thấy được cả niềm vui !

...Em em ơi ! chuyện chúng mình cũng tính đi thôi ! (Hoàng Thi Thơ)

Chúng tôi về từ hôm trước, về để tham gia lễ nhóm họ. Trước là nấu một mâm cơm kính cẩn cáo ông bà tổ tiên, thần hoàng bổn xứ... Sau là mời bà con thân thuộc, những người hàng xóm láng giềng gần gũi đến dự bữa cơm chiều mừng các cháu trưởng thành, lấy vợ, lấy chồng.

Thành phần khách chính còn có thêm lớp thanh niên bạn thân thuộc của cô dâu chú rể đến giúp dọn dẹp nhà cửa dựng rạp đám cưới.

Nhà bếp thì rộn ràng các bà các chị nấu nướng với các món ăn quen thuộc, việc lễ tiệc cho ngày mai thì đã có dịch vụ chứ chiều nay thì chỉ người trong nhà phụ giúp.

Dựng rạp cưới trước ngõ nhà nên từ chiều phải dọn cỏ, chặt cây. Hôm nay mới thật là tết nhà, con ngõ được trang hoàng cổng cưới được dệt bằng lá dừa. Sân nhà đều được treo đèn kết hoa nhấp nháy sáng cả bầu trời đêm.

Chú rể thật khéo tay đã cùng bạn bè dệt nên cái cổng hoa mà phụ liệu chỉ gồm tre và lá dừa, mấy quả dừa nước làm tĩnh vật tạo nên cái cổng cưới thật độc đáo.

Giữa lúc chộn rộn này nhìn cậu ấy tẩn mẫn dệt lá tôi chợt nghĩ không phải ai cũng làm được điều đó trong khi dịch vụ cưới hỏi được cài khắp nơi khắp chốn.



Cổng cưới vừa hoàn thành người đi qua người đi lại tấm tắc khen đẹp cổng hoa thật đặc biệt.



Tôi thật không nghĩ nó xinh vậy và đậm màu sắc chốn thôn quê. Ngõ vậy những tưởng chỉ có thể ở ngõ quê miền tây. Đâu phải, dừa nước xứ Quảng tôi đâu thiếu, chỉ vì mấy năm lại đây đất đai dành cho dự án nên dừa nước mất dần. Quả dừa nước trở nên khan hiếm, để kiếm mấy quả dừa nước mấy chàng trai chỉ cho tôi rặng dừa còn sót lại xa xa ngoài cánh đồng trước mặt.





Chỉ với những chiếc lá dừa non màu nõn chuối, mấy trái dừa nước, một ít tre chẻ làm cọc chàng trai đã kết nên những chiếc hoa trước cổng để rước nàng về dinh.

Tôi chợt nhớ những chiếc cổng hoa tươi mà những người mẹ khoe đám cưới con có trị giá vài trăm triệu, những set up trọn gói của tiệc cưới trên bãi biển... Chung quy lại không bằng cổng cưới làng quê rất mộc mạc, đơn sơ mà thấm đẫm tình người, hồn quê...

Ai cũng có thể chọn cho mình những gì tốt đẹp nhất dành cho ngày trọng đại của cuộc đời. Chàng trai làng quê đã bình thản trong chiều kết cho riêng mình chiếc cổng “chung thân” như ý.



Thật là một ý tưởng đẹp, hạnh phúc làm sao...