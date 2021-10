Mừng nhất là các anh em vẫn khỏe mạnh Mất mát về tinh thần là không đo đếm được, đã có những anh em nghệ sĩ, hậu đài bị nhiễm COVID-19. May mắn là đến nay mọi người khỏe hết. Đó là điều mang lại năng lượng tích cực nhất cho tôi và mọi người trong những tháng ngày vừa qua. Mong ngày ổn định trở lại để anh em trở về với sân khấu. Nghệ sĩ ÁI NHƯ Sân khấu hoạt động trở lại nhưng cũng rụt rè Nhiều nghệ sĩ nhận định thời gian tới, dù TP mở cửa, sân khấu có hoạt động trở lại cũng rất rụt rè do phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch, khán giả cũng phải lo cơm áo gạo tiền cùng nỗi lo sợ bị lây nhiễm… và vô vàn khó khăn phía trước. Nhưng nhiều nghệ sĩ đều tin rằng rồi một ngày không xa, sân khấu sẽ lại sáng đèn, họ sẽ được gặp lại khán giả, được cống hiến, cùng bên nhau trên con đường nghệ thuật.