Trung tướng Hữu Ước 'Một mình' với thơ tâm sự về cô đơn

Năm 1970, tròn 17 tuổi, ông nhập ngũ, tham gia bộ đội biên phòng. Sau khi xuất ngũ, ông theo học Đại học Báo chí, sau đó trở thành phóng viên Báo Công an Nhân dân và trở thành sĩ quan Công an Nhân dân. Năm 1997, ông làm Tổng Biên tập Báo An Ninh Thế Giới và Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ công an. Năm 2003, làm Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân. Năm 2006, ông được phong hàm Thiếu tướng. Năm 2008, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kì đổi mới. Năm 2009, ông giữ chức Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân và kiêm chức Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân. Năm 2010, ông đeo quân hàm Trung tướng. Năm 2011 ông kiêm Tổng Biên tập Kênh Truyền hình Công an Nhân dân (ANTV). Hiện nay, ông là Chủ tịch Chi hội Nhà văn Công an.