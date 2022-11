Vàng có thể sập giá xuống mốc 47 triệu đồng?

14/11/2022 15:15

(PLO)- Với thành tích vượt trội trong hoạt động dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), hai tạp chí quốc tế The Asian Banking and Finance và The Alpha Southeast Asia vừa vinh danh BIDV là “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam” lần thứ 5 liên tiếp.