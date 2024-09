Vào phòng trọ tắm, tài xế Grab bị trộm mất 'cần câu cơm' 04/09/2024 09:33

Ngày 4-9, anh TVMH (25 tuổi, ngụ phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), đã gửi thư cảm ơn Công an phường Tự An về việc công an bắt được kẻ trộm xe máy, trao trả lại tài sản cho mình.

Nghi phạm cùng tang vật liên quan vụ việc tài xế Grab bị trộm. Ảnh: C.A

Cùng ngày, thông tin từ Công an phường Tự An, cho biết đơn vị đã bàn giao nghi phạm trộm xe máy là Lê Văn Sơn (39 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột), để Công an TP Buôn Ma Thuột xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào rạng sáng 31-8, anh H đến Công an phường Tự An báo tin bị trộm xe máy. Theo anh H, anh từ huyện lên TP Buôn Ma Thuột ở trọ. Ban ngày, anh H bán hàng cho một cửa hàng quần áo, ban đêm anh H làm tài xế Grab để kiếm thêm thu nhập.

Chập tối 30-8, anh H khóa xe ở trước phòng trọ rồi vào tắm. Tuy nhiên, khi tắm xong thì xe máy của anh H đã bị trộm nên trình báo công an. Sau khi tiếp nhận tin báo của tài xế Grap, Công an phường Tự An phối hợp cùng Công an TP Buôn Ma Thuột đã vào cuộc truy xét thủ phạm.

Sau nhiều giờ truy xét, ngay trong ngày 31-8, công an đã bắt được nghi phạm trộm xe máy là Lê Văn Sơn và thu giữ tang vật liên quan.