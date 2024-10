Vật lộn với dòng nước ngập, kẹt xe kéo dài ở TP Thủ Đức 13/10/2024 21:00

Chiều tối 13-10, TP Thủ Đức xuất hiện cơn mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ.

Video: Người dân vật lộn với dòng nước ngập, kẹt xe kéo dài ở TP Thủ Đức

Theo ghi nhận của PV, khoảng 15 giờ chiều, cơn mưa lớn bắt đầu trên địa bàn TP Thủ Đức, TP HCM, khiến một số tuyến đường trũng thấp bị ngập nặng, nhiều phương tiện chết máy, người dân di chuyển khó khăn.

Nước ngập hơn nửa bánh xe khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: PHẠM HẢI

Tại đoạn ngã ba đường Lê Thị Hoa, tỉnh lộ 43 và ngã ba đường Bình Chiểu (phường Tam Bình, TP Thủ Đức) nhiều xe máy, ô tô bị mắc kẹt do ngập sâu. Lực lượng chức năng cũng có mặt hỗ trợ phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân tránh các cống rãnh gây nguy hiểm.

Nhiều xe máy, ô tô bị mắc kẹt do ngập sâu. Ảnh: PHẠM HẢI

Chị Trần Phạm Kim Ngân (ngụ phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức) cho biết: “Đoạn đường này thường xuyên ngập úng khi có mưa lớn, tôi đã chứng kiến cảnh người dân bị ngã do sóng nước vồ dập, may mắn được lực lượng công an thường xuyên có mặt giúp đỡ”.

Hàng chục phương tiện bì bõm trong dòng nước chảy xiết. Ảnh: PHẠM HẢI

Trên quốc lộ 1 (đoạn qua TP Thủ Đức), tình trạng kẹt xe kéo dài khoảng 5km từ chân cầu vượt Sóng Thần đến vòng xoay cầu vượt Bình Phước. Xe máy, ô tô nối đuôi nhau xếp hàng dài, nhiều phương tiện chọn cách quay đầu để tìm hướng di chuyển khác.

Kẹt xe kéo dài trên Quốc lộ 1 do ảnh hưởng của ngập úng. Ảnh: PHẠM HẢI

Một số hình ảnh ngập úng, kẹt xe kéo dài PV ghi nhận được: