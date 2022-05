VFF và tỉnh Quảng Ninh thưởng lớn cho tuyển nữ Việt Nam

11/05/2022 11:22

(PLO)- Cựu tuyển thủ Phan Văn Tài Em vẫn tiếp tục gắn bó với bóng đá Long An với vai trò HLV trưởng đội bóng Thành phố Tân An, tham dự Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Long An lần thứ IX.