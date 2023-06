Vì sao án hành chính chậm thi hành?

(PLO)- Tại buổi giám sát, Phó trưởng ban pháp chế HĐND TP.HCM đề nghị Cục THADS TP phải theo dõi, đôn đốc vấn đề thi hành án (THA) hành chính.

Ngày 27-6, Ban pháp chế HĐND TP.HCM có buổi giám sát về tình hình, kết quả thực hiện công tác thi hành án dân sự (THADS) và công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực tư pháp sáu tháng đầu năm tại Cục THADS TP.HCM.

Báo cáo tại buổi giám sát, Cục trưởng Cục THADS TP.HCM cho biết, từ ngày 1-10-2022 đến ngày 30-4-2023 tổng số việc và tiền phải thi hành của cơ quan đứng đầu cả nước. Số việc phải giải quyết là 78.589 việc, tổng số tiền phải giải quyết hơn 130 nghìn tỉ đồng.

Trong đó, số vụ việc thi hành xong là tăng 22,02% so với cùng kỳ năm 2022; số tiền thi hành xong tăng 88,13% so với cùng kỳ năm 2022 và đều vượt so với chỉ tiêu được giao bảy tháng đầu năm 2023.

Riêng đối với án hành chính, Cục THADS TP.HCM cho biết, phải thi hành 235 bản án, quyết định. Hiện đã thi hành 37 bản án, quyết định.

Tại buổi giám sát, Phó trưởng ban pháp chế HĐND TP.HCM Lê Minh Đức cho rằng tỉ lệ thi hành án hành chính như trên là thấp. Trong đó có trách nhiệm của cơ quan THA trong việc theo dõi, đôn đốc vấn đề thi hành án. Cần có giải pháp cụ thể hơn, đẩy nhanh hơn tiến độ THA hành chính.

“Dân đi kiện quan, dân thắng rồi muốn được thi hành nhưng chờ đợi lâu quá. Có những vụ việc người dân phải đợi thi hành án 3 năm, 5 năm đến nay rất bức xúc và gửi đơn thư đến Chủ tịch HĐND vấn đề THA hành chính chậm”, ông Đức cho hay.

Cục trưởng Cục THADS TP.HCM ông Nguyễn Văn Hòa cho hay, cơ quan THA luôn theo dõi vấn đề THA hành chính. Đây là lĩnh vực phức tạp, liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, các quyết định giải quyết tranh chấp, giải quyết khiếu nại về đất đai trong khi người phải THA lại là UBND, Chủ tịch UBND và các sở, ban ngành.

Sau khi tòa án chuyển giao bản án hành chính, trong vòng 30 ngày cơ quan hành chính nhà nước bị khởi kiện hành chính phải tự nguyện THA hành chính. Nếu không THA thì tòa án phải ra quyết định buộc THA; cơ quan THA ra văn bản đôn đốc, đề nghị các cơ quan hành chính thực hiện. Nếu không thực hiện sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu.

Cục THADS TP.HCM cũng cho biết vừa qua tỉ lệ các cơ quan hành chính chậm THA tăng lên khá lớn. Nguyên nhân có thể kể đến như cơ quan hành chính cho rằng việc xét xử chưa đúng và ý kiến muốn xem xét lại bản án. Vướng mắc trong cơ chế thực hiện việc khắc phục hậu quả.

Bên cạnh đó, quy định pháp luật xử lý, xem xét rất nặng trách nhiệm người đứng đầu từ hình thức cảnh cáo đến kỷ luật khác, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng. Tuy nhiên, thời gian vừa qua chưa có trường hợp cán bộ, công chức nào là người thuộc cơ quan phải THA bị xử lý trách nhiệm.

Ông Hòa hy vọng với đợt kiểm tra vừa qua giữa Sở Tư pháp TP, Cục THADS TP, Văn phòng UBND TP và Thanh tra TP, tình hình THA hành chính sẽ có chuyển biến tích cực.

Kết luận tại buổi giám sát, Chủ tịch HĐND TP.HCM bà Nguyễn Thị Lệ đánh giá cao việc Cục THADS TP.HCM khi đã chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan và giải pháp khắc phục đầy đủ đối với việc THA chậm.

Bà Lệ cũng lưu ý Cục THADS TP.HCM tập trung tăng cường đối thoại trực tiếp, giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo… và rà soát, các vụ việc tồn đọng, đặc biệt các vụ việc từ 3 năm trở lên nhưng chưa THA xong. Tăng cường kiểm tra giám sát trong thẩm định, bán đấu giá tài sản THA đúng quy định của pháp luật. Tăng cường phối hợp sở ngành, cơ quan khối nội chính để nâng cao hiệu quả công tác THA đặc biệt là THA hành chính.

SONG MAI