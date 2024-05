Vì sao đã có mưa nhưng TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ vẫn oi bức? 15/05/2024 15:40

Những ngày vừa qua, TP.HCM đã xuất hiện mưa ở nhiều nơi nhưng vẫn còn tình trạng nắng nóng. Nắng nóng tuy không quá gay gắt nhưng thời tiết vẫn nực và oi bức.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, tại Nam Bộ áp cao lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu dần, trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ hoạt động ổn định. Đây là hình thế đã qua, khi mà trên cao áp cao cận nhiệt đới có vị trí trục gần với Nam Bộ thì nắng nóng vẫn khá mạnh.

Mặc dù mưa bắt đầu xuất hiện nhiều nơi ở TP.HCM nhưng vẫn còn tình trạng nắng nóng. Ảnh: TD

Mặc dù một số tỉnh ở Nam Bộ và TP.HCM có mưa nhưng chưa nhiều. Thời gian mưa thường rơi vào chiều tối, đêm. "Chưa vào mùa mưa chính thức nên trời vẫn không có nhiều mây vào đầu giờ chiều. Do đó nắng mạnh, độ ẩm trong không khí cao nên khi nắng mạnh sẽ oi bức"- ông Quyết cho hay.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn, khu vực Nam Bộ, trong 24 giờ tới khu vực miền Đông Nam Bộ thời tiết ngày nắng nóng; miền Tây Nam Bộ ngày nắng, cục bộ có nắng nóng; đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Chiều tối 16-5 có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất ở miền Đông Nam Bộ có nơi trên 36 độ C, miền Tây Nam Bộ có nơi 35 độ C.

Trong hai đến bảy ngày tới, Nam Bộ vẫn tiếp tục có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to.