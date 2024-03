Vì sao đề xuất thuê máy bán vé tự động trên xe buýt thay vì mua máy mới?

Mới đây, Sở GTVT đã có văn bản gửi UBND TP.HCM về việc giải trình ý kiến của thành viên UBND TP về báo cáo chủ trương thuê dịch vụ cung cấp hệ thống thu soát vé tự động trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Trước đó, thành viên Ban cán sự Đảng UBND TP, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức đã có ý kiến về phương thức thuê dịch vụ cung cấp hệ thống thu soát vé tự động trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Cụ thể, ông Dương Đức Anh đề nghị giải trình rõ căn cứ số liệu kinh phí thuê dịch vụ hằng năm so với kinh phí đầu tư mới hệ thống.

Hành khách dùng thẻ thanh toán tự động trên xe buýt. Ảnh: ĐÀO TRANG

Theo Sở GTVT, hệ thống thu soát vé tự động trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở cả 2 hình thức thực hiện (đầu tư xây dựng mới và thuê hệ thống) đều có các cấu phần cơ bản như sau: phần mềm; thiết bị đọc trên xe; hạ tầng máy chủ; công tác quản lý vận hành.

Việc tính toán số liệu kinh phí của cả 2 phương án đầu tư mới và thuê dịch vụ công nghệ thông tin được dựa trên các quy định của pháp luật hiện hành.

Trên cơ sở các quy định và cấu phần chính cần thiết của hệ thống, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng đã khái toán chi phí thực hiện hệ thống là 411,731 tỷ đồng cho đầu tư mới và 358,201 tỷ đồng cho thuê hệ thống trong vòng 5 năm.

Sở GTVT nhận thấy, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng đã căn cứ đầy đủ các quy định, hướng dẫn và đặc điểm hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin để xác định, minh họa các chi phí thực hiện hệ thống thu soát vé tự động trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt, theo 2 hình thức thực hiện (đầu tư xây dựng mới và thuê hệ thống).

Chi phí thực hiện hệ thống nêu trên là khái toán, chi phí chính thức làm cơ sở triển khai sẽ được tư vấn nghiên cứu, tính toán, xác định cụ thể trong quá trình lập phương án thuê theo quy định hiện hành.

Qua đó, Sở GTVT TP kiến nghị UBND TP xem xét, chấp thuận chủ trương thuê dịch vụ cung cấp hệ thống thu soát vé tự động trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt để triển khai các bước tiếp theo. Đảm bảo lộ trình ứng dụng vé thông minh trong hệ thống vận tải hành khách công cộng trên 100% số tuyến buýt vào năm 2025.

Bên cạnh đó, Sở GTVT cũng lý giải thêm về việc phân tích yếu tố sở hữu và bảo mật dữ liệu.

Căn cứ Điều 48, Nghị định 73/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019 của Chính phủ về Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, quyền sở hữu dữ liệu hệ thống thu soát vé tự động trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thuộc về Sở GTVT và Trung tâm Giao thông công cộng. Cụ thể là trong thời gian thuê và sau khi kết thúc hợp đồng thuê phải chuyển giao đầy đủ cho Sở GTVT và Trung tâm Giao thông công cộng.

Việc bảo mật dữ liệu hệ thống do đơn vị cung cấp thực hiện theo quy định hiện hành như Luật An ninh mạng (Luật số 86/2015/QH13), Nghị định 85/2016/ND-CP ngày 1-7-2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và các tiêu chuẩn quốc tế về thông tin và quản lý an toàn thông tin (ví dụ như ISO/IEC 27001). Tập trung vào các biện pháp như mã hóa dữ liệu, xác thực và ủy quyền, bảo vệ mạng, giám sát, đào tạo nhân sự, sao lưu dữ liệu.... Việc lựa chọn đơn vị chuyên về công nghệ thông tin sẽ đảm bảo tính bảo mật với nhân sự có trình độ chuyên môn cao trong quá trình vận hành.

Dịp Tết, lượng hành khách chọn đi xe buýt vào sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao (PLO)- Các tuyến xe buýt kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất được người dân yêu thích, với 47.769 lượt hành khách và 5.393 chuyến đi lại trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

KIÊN CƯỜNG - NHƯ NGỌC