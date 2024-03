Vì sao người Hàn không thích xe máy Honda như người Việt?

(PLO)- Quy định về chở trẻ dưới 6 tuổi trên xe máy phải có dây đai an toàn hoặc ghế trẻ em là quy định mới được bộ Công an bổ sung trong dự thảo mới nhất của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.