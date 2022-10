Vì sao sau 40 tuổi, bạn nên bổ sung bông cải xanh vào thực đơn ăn uống?

(PLO)- Bông cải xanh chứa nhiều vitamin và khoáng chất, hữu ích cho sức khỏe xương của phụ nữ.

Theo tờ Eat This, Not That, phụ nữ sau 40 tuổi cần bổ sung một số thực phẩm tốt cho sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, trong đó có bông cải xanh (súp lơ xanh).

Nguyên nhân được, Tiến sĩ David Greuner ở Hiệp hội phẫu thuật NYC (Mỹ) giải thích, các vitamin và khoáng chất bổ dưỡng của loại rau này phục vụ nhiều mục đích, bao gồm bảo vệ hệ thống miễn dịch, giảm các dấu hiệu lão hóa do căng thẳng, và giảm nguy cơ ung thư ở vú, bàng quang và dạ dày.

Tiến sĩ Sherry cũng đồng ý rằng đây là thực phẩm hàng đầu cho phụ nữ ở độ tuổi 40, nó chứa nhiều vitamin K và canxi, cả hai đều hữu ích cho sức khỏe xương của phụ nữ khi họ già đi.

