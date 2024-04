Vì sao TP.HCM Vinama không bảo vệ áo vàng cho Ivannop Timofei? 11/04/2024 14:51

TP.HCM Vinama không quá mất sức trong việc bảo vệ áo vàng cho Timofei ở chặng 8.

Chuyện xưa nay hiếm không cần bảo vệ áo vàng diễn ra tại chặng 8, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền Hình Tôn Đông Á 2024, với lộ trình dài 146 km từ TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) về đích tại TP Vinh (Nghệ An).

Vừa rời vạch xuất phát chưa được bao lâu, một cuộc tấn công bất ngờ nổ ra kéo theo tám tay đua tách tốp. Trong đó bao gồm những cua-rơ mạnh như Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp), Nguyễn Tấn Hoài (Tập Đoàn Lộc Trời An GIang), Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Vũ, Nguyễn Trúc Xinh (TP.HCM Vinama)… cùng đào thoát tách khỏi đoàn đông.

Địa điểm 8 tay đua tấn công tạo thành tốp đầu.

Đoàn đông phía sau tăng tốc rượt đuổi nhóm đầu.

Cuộc chiến mỗi lúc một cam go khi các tay đua tốp đầu liên tục nhấn mạnh bàn đạp, tạo nên những guồng chân mạnh mẽ càng lúc càng bỏ xa nhóm áo vàng đến hơn 2 phút. Ở tình thế này, một cuộc “đấu tố” xem đội nào phải lao lên tuyến đầu làm “máy kéo”, rượt đuổi tốp dẫn đầu bắt đầu nổ ra.

Dù rơi vào tình thế bất lợi – có thể mất chiếc áo vàng của Timofei về tay Tấn Hoài (tay đua đang giữ áo cam) nhưng êkíp TP.HCM Vinama vẫn chạy rất ung dung, án binh binh động. Hòng giao nhiệm vụ rượt đuổi tốp đầu lại cho các đối thủ cùng mục tiêu cạnh tranh danh hiệu.

Thực ra ở thế cờ này, việc dàn binh bố trận không thực sự có lợi đối với HLV Đỗ Thành Đạt nhưng đổi lại, đội TP.HCM Vinama có cơ hội kéo giãn khoảng cách ở nội dung đồng đội khi hơn các đối thủ một quân cờ. Còn ở chiều ngược lại, họ cũng khá hẹp cửa trong mục tiêu cạnh tranh danh hiệu áo vàng khi “tự phế” đi hai chiến binh Igor Frolov và Timofei.

Loic Desriac là tay đua hưởng lợi nhất nếu tốp đầu đào thoát thành công về mức đến.

Trước Tập Đoàn Lộc Trời An Giang, êkíp Quân khu 7 cũng phải lên làm "máy kéo" bám đuổi tốp đầu.

Trường hợp 8 tay đua tốp đầu đào thoát thành công và tạo ra khoảng cách đáng kể về thời gian, khi đó Nguyễn Tấn Hoài (hiện kém Timofei 46,80 giây) sẽ là tay đua độc chiếm ngôi đầu cá nhân, nhưng đồng thời phải tranh áo vàng với một đối thủ rất mạnh là Loic Desriac trên các cung đường đèo. Với thế cờ này, rõ ràng đội Tập Đoàn Lộc Trời An Giang không thể mạo hiểm “tự phế” ứng viên áo vàng Petr Rikunov. Đồng thời đẩy Nguyễn Tấn Hoài vào cuộc chiến không cân sức với Loic Desriac trên các cung đường đèo.

Khi bàn cờ chiến thuật chặng 8 đã ở vào thế chân kiềng, đấy cũng chính là lúc êkíp TP.HCM Vinama không cần phải bung sức để bảo vệ áo vàng cho Timofei. Bởi trọng trách đã được ông Đạt khéo léo “đá” sang cho các đối thủ cùng cạnh tranh chức vô địch.

Khi màn “đấu tố” rơi vào thế tàn cuộc, một màn so đọ nước rút kịch tính đã xảy ra tại mức đến TP Vinh (Nghệ An). Trong lúc mọi cặp mắt đều đổ dồn vào nước rút dũng mạnh của Petr Rikunov bám theo sau là Lê Nguyệt Minh thì ở phía bên phải, Martin Lass (620 Châu Thới Vĩnh Long) đã ra xe nhanh hơn để có cho mình chiến thắng thứ hai sau 3 giờ 35’3”. Trong khi Rikunov chỉ cán đích hạng 3 sau Nguyễn Văn Bình của đội TP.HCM New Group.

Chiến thắng chặng 8 gọi tên tay đua người Estonia - Martin Lass của 620 Châu Thới Vĩnh Long.

Kết quả chặng 8 không gây xáo trộn trên bảng tổng sắp cá nhân nhưng khoảng cách đã được Rikunov thu ngắn xuống còn 10,80 giây so với tay đua phải bảo vệ áo vàng Timofei.

Sáng mai (12-4), các tay đua thi đấu chặng 9 dài 197,4 km từ TP Vinh về TP Đồng Hới (Quảng Bình). Đây cũng là chặng đua đầu tiên tìm chủ nhân áo chấm đỏ trong hành trình đoàn đua vượt đèo Ngang.