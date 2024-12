Video: Năm 2024 khởi tố mới 825 vụ án, 1.646 bị can về tội tham nhũng 27/12/2024 08:00

(PLO)- Năm 2024, lực lượng cảnh sát kinh tế toàn quốc đã khởi tố 1.646 bị can về tội tham nhũng (tăng 16% so với năm 2023)

Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) phát biểu tại Họp báo. Video: VỮNG NGUYỄN

Chiều ngày 26-12, tại họp báo, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã trao đổi với báo chí liên quan đến kết quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong năm 2024; kết quả công tác thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng; định hướng công tác trong năm 2025.

Theo đó, trong năm 2024, lực lượng cảnh sát kinh tế toàn quốc đã khởi tố mới 825 vụ án, 1.646 bị can về tội tham nhũng (tăng 16% so với năm 2023), trong đó đã xử lý nhiều bị can nguyên là cán bộ cấp cao như Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh...

Đã thu hồi tài sản gần 1400 tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị, đạt tỷ lệ thu hồi gần 80%, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao, được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Trong năm 2025 và các năm tiếp theo, công tác phòng chống tham nhũng sẽ tiếp tục được Bộ Công an đẩy mạnh quyết liệt trên tinh thần cuộc chiến này không bao giờ “chùng xuống”, không có “ngoại lệ”, không có “vùng cấm”, “bất kể người đó là ai” và “đấu tranh phòng chống tham nhũng không cản trở phát triển kinh tế”.

Theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về phòng chống tham nhũng gắn với phòng chống lãng phí, tiêu cực, trong năm 2025 Bộ Công an chỉ đạo điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi gây lãng phí, thất thoát tài sản của Nhà nước và nhân dân, góp phần khơi thông mọi nguồn lực, của cải để phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.