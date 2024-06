VIDEO: Nghẹt thở cảnh đấu súng dữ dội Israel-Hamas trong chiến dịch giải cứu con tin 12/06/2024 05:28

Cảnh sát Israel công bố đoạn video cận cảnh chiến dịch giải cứu con tin Israel do lực lượng của đơn vị chống khủng bố Yamam của Israel và các đặc vụ Shin Bet thực hiện ở Nuseirat (miền trung Gaza), theo tờ The Times of Israel.

Trong đoạn video, lực lượng Yaman xông vào một căn hộ được cho là của thành viên Hamas tên Abdallah Aljamal đang giam giữ 3 con tin người Israel là Almog Meir Jan, Andrey Kozlov và Shlomi Ziv.

Ba con tin được nhìn thấy đang co rúm lại giữa tiếng súng dữ dội.

“Tiếng Do Thái, tiếng Do Thái, mọi người đâu rồi?” - một đặc vụ hét lớn về phía ba người đàn ông.

“Đây, họ đang ở đây” - một đặc vụ khác lên tiếng.

Sau khi xác nhận danh tính các con tin, một đặc vụ: "Mọi thứ ổn cả. Chúng tôi đến để giải cứu bạn, hãy bình tĩnh”.

Đoạn video cũng cho thấy các lực lượng Israel đưa 3 con tin ra khỏi toà nhà dưới làn đạn.