Viện kiểm sát lên tiếng vụ 3 mẹ con bị hành hung ở TP Biên Hòa

Liên quan đến vụ việc ba mẹ con anh Nguyễn Văn Anh bị hành hung tại nhà riêng trong bài"Công an nói đã khởi tố vụ án, nạn nhân bảo không biết" mà PLO đã phản ánh, VKSND TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã có những phản hồi ban đầu.

Trao đổi trực tiếp với PV vào sáng 28-9, đại diện VKSND TP Biên Hòa khẳng định việc Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích vào “khoảng tháng 6”.

Vị đại diện cho biết thêm: Lãnh đạo đã phân công kiểm sát viên (KSV) Lê Sỹ Linh kiểm sát hồ sơ vụ án. Vụ án chưa hết thời hạn điều tra và sẽ giải quyết theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (BLTTHS).

Do bận tham gia phiên tòa vào hôm nay (28-9) nên KSV Linh hẹn PV vào một buổi khác để làm rõ nội dung đơn kêu cứu của người dân gửi báo Pháp Luật TP.HCM .

Trước đó, vào ngày 15-9, PV đã trực tiếp đến Công an TP Biên Hòa để xác minh, làm rõ nội dung đơn kêu cứu của anh Anh. Tại đây, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Đội phó Đội Điều tra tổng hợp, cho biết CQĐT đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích vào tháng 6 nhưng chưa khởi tố bị can.

Tuy nhiên, anh Anh khẳng định với PV, đã hơn bảy tháng kể từ khi anh có đơn yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can (từ tháng 2-2022), cơ quan công an vẫn chưa thông báo kết quả giải quyết vụ án cho anh biết.

PLO sẽ tiếp tục thông tin những diễn biến của vụ án đến bạn đọc

Đủ cơ sở khởi tố bị can?

Vụ án đã được khởi tố từ tháng 6-2022, tức là CQĐT và VKS cùng xác định đã có dấu hiệu của tội phạm, người tố giác và cũng là nạn nhân không rút yêu cầu khởi tố nhưng vì sao đến nay nạn nhân vẫn chưa nhận được thông báo về việc giải quyết đơn tố giác?

Việc đại diện CQĐT cho rằng CQĐT đã gửi thông báo cho anh Anh (nạn nhân), còn việc anh Anh chưa nhận được là việc giữa anh Anh với điều tra viên được phân công là không ổn, nói như vậy là thể hiện sự thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc của Chỉ huy Đội đối với cấp dưới.

Hơn nữa, tại sao trong thời hạn khoảng ba tháng sau khi ban hành quyết định khởi tố vụ án, CQĐT và VKS vẫn chưa có quyết định khởi tố bị can và quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can? Là do không đủ chứng cứ khởi tố bị can hay vì lý do chính đáng nào khác?

Theo tôi, những chứng cứ được ghi lại trong camera là khá rõ ràng, đủ cơ sở pháp lý vững chắc để xác định được đối tượng gây án và tiến hành khởi tố bị can.

Thạc sĩ – Luật sư NGUYỄN VĂN DŨ, Đoàn Luật sư TP.HCM