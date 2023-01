Viện kiểm sát TP.HCM được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc

(PLO)- Năm 2022, VKSND TP.HCM được VKSND Tối cao công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được đề nghị cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu cờ thi đua Chính phủ.

Ngày 3-1-2023, VKSND TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2023.

Tham gia hội nghị có ông Nguyễn Văn Nên (Bí thư Thành ủy TP.HCM), ông Lê Minh Trí (Viện trưởng VKSND Tối cao)...

Theo báo cáo, năm 2022, VKSND TP.HCM đã kiểm sát giải quyết 13.789 nguồn tin về tội phạm (đạt 100%); tỷ lệ ban hành văn bản yêu cầu kiểm tra, xác minh đạt 101,1% (vượt 1,1% chỉ tiêu ngành); không có tin quá hạn giải quyết...

VKSND TP.HCM đã thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm 7 vụ/62 bị cáo về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế có liên quan đến chức vụ. Kết quả, đã bảo vệ quan điểm truy tố, đề xuất mức án, giải quyết các nội dung của vụ án có căn cứ, đúng pháp luật, được dư luận xã hội đồng tình.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như xảy ra ba vụ cấp phúc thẩm hủy án có trách nhiệm của VKS; việc thực hiện xây dựng sơ đồ tư duy trong báo cáo, đề xuất giải quyết vụ án còn chậm.

Nguyên nhân do tình hình dịch COVID-19 trong những tháng đầu năm 2022 vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố lây nhiễm, đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án được thụ lý từ năm 2021.

Tội phạm, các tranh chấp, khiếu kiện ngày càng phức tạp trong khi số lượng biên chế và đội ngũ kiểm sát viên (KSV) thiếu, một số chưa thực sự đáp ứng yêu cầu...

Tại hội nghị, bà Lê Thị Mai (Viện trưởng VKSND quận Bình Tân) trình bày tham luận về kinh nghiệm phối hợp với CQĐT cùng cấp trong việc kiểm tra việc tiếp nhận, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo tội phạm tại công an cấp xã.

Theo bà Mai, Thông tư liên tịch 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC (quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của BLTTHS 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố) có hiệu lực thi hành từ ngày 14-1-2022 đã có những quy định mới.

Cụ thể, mở rộng thời hạn, thẩm quyền của công an cấp xã, phường, trong đó kéo dài thời hạn kiểm tra, xác minh sơ bộ của công an phường lên 7 ngày (thay vì 24 giờ). Cho phép công an phường thực hiện hàng loạt các hoạt động kiểm tra, xác minh sơ bộ nguồn tin tội phạm như: lập biên bản tiếp nhận; lấy lời khai đối tượng, bị hại; xác minh lý lịch đối tượng, bị hại, xác minh sơ bộ thiệt hại, hậu quả; tạm giữ đồ vật, tài liệu;....

Đồng thời, quy định CQĐT chủ trì phối hợp với VKSND cùng cấp hướng dẫn việc thực hiện hoạt động kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm của công an cấp phường.

Để phối hợp thực hiện tốt, VKSND quận Bình Tân đã yêu cầu công an các phường báo cáo kết quả tiếp nhận, giải quyết nguồn tin, quy trình phối hợp, cung cấp hồ sơ, sổ sách cho đoàn trực tiếp kiểm tra. Qua đó, kết luận rõ những nội dung làm đúng, chưa đúng, chỉ ra các hồ sơ vi phạm trình tự, thủ tục tố tụng.

Kết quả, qua hoạt động kiểm tra, hướng dẫn tại 4/10 phường đã phát hiện những vi phạm phổ biến như: công tác lập sổ sách tiếp nhận, bàn giao hồ sơ chưa đúng biểu mẫu, chuyển nguồn tin cho CQĐT không đúng thời hạn; biên bản thu giữ, niêm phong, tạm giữ đồ vật, tài liệu không đúng thời gian, địa điểm...

Tại buổi thông qua kết luận kiểm tra, VKSND quận Bình Tân đã mời trưởng công an 10 phường cùng tham dự để nghe kết luận, nhằm rút kinh nghiệm chung. Đồng thời, chấn chỉnh khắc phục những vi phạm để thực hiện tốt hơn.

Ông Lê Minh Trí (Viện trưởng VKSND Tối cao) đánh giá cao tham luận của VKSND quận Bình Tân, nhất là việc đã mời trưởng công an 10 phường cùng tham gia. Việc này tạo sự trao đổi, phối hợp giữa công an và VKS...

