Viện kiểm sát TP.HCM: Xây dựng đội ngũ liêm chính, công tâm, chuyên nghiệp, bản lĩnh

Ngày 3-1, VKSND TPHCM tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2023. Hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Nên (Bí thư Thành ủy TP.HCM), ông Lê Minh Trí (Viện trưởng VKSND Tối cao).

Theo đó, năm 2022, VKSND TP.HCM đã đạt được nhiều kết quả, trong đó không có bị can nào khởi tố, sau đó phải đình chỉ do không phạm tội; không có bị can nào VKS truy tố không đúng người, không đúng tội.