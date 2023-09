Việt Nam là 'ngọn hải đăng' trong trao quyền cho giới trẻ về công nghệ

Ngày 15-9, Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ chín với chủ đề “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo” đã chính thức khai mạc tại Hà Nội, với sự tham dự của 120 đại biểu quốc tế và hơn 300 đại biểu Việt Nam.

Hòa bình, hợp tác và phát triển là xu thế lớn

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội (QH) Vương Đình Huệ nhấn mạnh hội nghị lần này tiếp tục khẳng định sự tham gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm của Việt Nam trong Liên minh Nghị viện thế giới (IPU).

QH Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ chín cũng cho thấy sự ưu tiên, quan tâm của Việt Nam với thanh niên và các vấn đề chung toàn cầu của giới trẻ hiện nay.

Theo Chủ tịch QH, chúng ta bước vào thập niên thứ ba của thế kỷ 21 với vô vàn biến cố khó lường. Lần đầu tiên, cả thế giới trải qua một đại dịch COVID-19 với quy mô chưa từng có, tổn thất vượt xa mọi dự đoán.

“Có thể nói chưa bao giờ môi trường chính trị, kinh tế và an ninh quốc tế lại đứng trước đồng thời nhiều khó khăn, thách thức như hiện nay” - ông Vương Đình Huệ nói.

Cũng theo người đứng đầu QH Việt Nam, tác động dai dẳng, phức tạp của đại dịch, cộng hưởng với những căng thẳng, xung đột địa chính trị; cạnh tranh, phân tách chiến lược, những chao đảo, bất ổn của thị trường lương thực, năng lượng, tài chính - tiền tệ, sự sụt giảm đầu tư, đứt gãy của các chuỗi cung ứng… đã xóa đi nhiều thành quả giảm nghèo, phát triển của hàng thập niên qua.

Việc thực hiện chương trình nghị sự phát triển bền vững SDGs của Liên hợp quốc đang bị chậm lại, khó hoàn thành các mục tiêu.

Các vấn đề an ninh phi truyền thống, nhất là những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, đang trực tiếp ảnh hưởng đến người dân, an ninh và phát triển của mọi quốc gia.

Tuy nhiên, Chủ tịch QH cho rằng chúng ta vẫn có quyền lạc quan và hy vọng về tương lai.

“Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là dòng chảy, là xu thế lớn” - ông Vương Đình Huệ nói và cho rằng thế giới đã vượt qua đại dịch COVID-19, dịch bệnh này không làm chúng ta sụp đổ mà khiến chúng ta càng đoàn kết và mạnh mẽ hơn.

Theo ông, các xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo đang được thúc đẩy lan tỏa sâu rộng. Hàng loạt sáng kiến liên kết, hợp tác kinh tế mới ở cả cấp độ khu vực và toàn cầu tiếp tục được đẩy nhanh.

“Thế giới không có chiến tranh, nhân loại không còn đói nghèo là điều mong mỏi, là mẫu số chung của các nỗ lực hợp tác toàn cầu” - Chủ tịch QH nhấn mạnh.

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ tin tưởng mỗi nghị sĩ trẻ đến từ các nghị viện thành viên sẽ phát huy trí tuệ, sức trẻ, sáng tạo, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết để đóng góp tích cực cho thành công của hội nghị với những chủ đề quan trọng và thiết thực vì sự phát triển chung và của mỗi quốc gia.

Tương lai là của người trẻ

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch IPU Duarte Pacheco nhấn mạnh tương lai là của người trẻ và những gì quyết định hôm nay sẽ ảnh hưởng đến thế hệ mai sau. Do đó theo ông, mỗi quyết định của các nghị sĩ trẻ đều rất quan trọng.

Cho rằng hiện đang thiếu hụt sự quan tâm đến giới trẻ, chủ tịch IPU nói cần nâng tầm vai trò của thanh niên và QH/nghị viện cần làm gương, đi đầu cho những nỗ lực này. Cùng với đó, các nghị sĩ trẻ cũng cần thể hiện những gì mình có thể làm, chủ động tham gia tích cực hơn vào hoạt động chính trị, tham gia quá trình hoạch định chính sách - những quyết định sẽ ảnh hưởng đến chính thế hệ trẻ.

Chủ tịch IPU ghi nhận số đại biểu trẻ của QH Việt Nam chiếm tỉ lệ cao. Điều này cho thấy Nhà nước, các cơ quan của Việt Nam thực sự “biến lời nói thành hành động” khi đem lại không gian cho các nghị sĩ trẻ được nâng tầm vai trò của mình.

Trong khi đó, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong đánh giá Việt Nam đóng vai trò là “ngọn hải đăng” trong việc trao quyền cho giới trẻ khi nói đến công nghệ.

Ông Martin Chungong cho hay khi đi trên con đường thực hiện chiến lược chuyển đổi số trong các thể chế, IPU đang thúc đẩy thay đổi cũng như muốn đóng vai trò tiên phong trong nỗ lực này. Trong quá trình thực hiện, IPU muốn càng nhiều nghị viện hợp tác càng tốt.

Tổng thư ký IPU lưu ý cần xây dựng các nền tảng mới cho các nghị sĩ và các nghị viện để có thể kết nối tốt hơn với các cử tri, đóng góp nhiều hơn vào công tác chung của nghị viện. Ông cũng cho rằng cần xây dựng và cải thiện các cơ quan của nghị viện hướng tới tương lai, như Ủy ban về tương lai, để dự báo và ứng phó với những xu thế dài hạn hoặc những “cú sốc” có thể xảy ra trong tương lai. IPU hoan nghênh giới trẻ tham gia tích cực vào hoạt động của những ủy ban này.

Mặt khác, cần tránh việc không gian mạng được sử dụng cho những mục đích xấu, như bạo lực giới. Do đó, IPU kêu gọi các nghị viện thiết lập các chính sách và quy trình để ngăn ngừa và ứng phó với những hành vi sử dụng công nghệ để đe dọa, xâm phạm hay bạo lực các nghị sĩ.

Đánh giá cao chủ đề được Việt Nam lựa chọn lần này, Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU Dan Carden cho rằng đây là nội dung có tính thời sự, nhận được sự quan tâm của các nước và các nghị sĩ.

Trong phát biểu của mình, ông Dan Carden cũng gửi lời chia buồn trước những mất mát sau thảm họa lũ lụt tại Lybia, động đất tại Morocco và hỏa hoạn tại chung cư mini ở Hà Nội những ngày qua, để lại hậu quả vô cùng nặng nề.

Trong khuôn khổ hội nghị, ba phiên thảo luận chuyên đề được tổ chức gồm: chuyển đổi số; đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững.•

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi thông điệp đến Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ chín. Ảnh: Quochoi.vn

Chủ tịch nước: Mỗi nghị sĩ trẻ là một đại sứ của tình hữu nghị

Gửi thông điệp đến Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ chín, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng khi biết rằng Diễn đàn Nghị sĩ trẻ toàn cầu qua tám kỳ hội nghị đã không ngừng phát triển.

Hội nghị đã thực hiện tốt sứ mệnh của mình là thúc đẩy sự tham gia của giới trẻ tại các nghị viện, hỗ trợ các nghị sĩ trẻ phát huy tối đa vai trò của mình, bảo đảm tiếng nói của giới trẻ được lắng nghe trong tiến trình ra quyết định ở quy mô toàn cầu và qua đó góp phần quan trọng trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu.

Dẫn lại câu ngạn ngữ “Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”, là tuổi “dời non, lấp biển”, ông Võ Văn Thưởng nhận định giới trẻ có những lợi thế to lớn trong tận dụng các cơ hội, nhất là các cơ hội do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại. Đây cũng là lực lượng “nắm giữ chìa khóa” mở ra những cánh cửa mới, những cách nghĩ và cách làm mới, để xử lý hiệu quả những thách thức chung của toàn cầu trong hiện tại và tương lai.

Chủ tịch nước đánh giá cao chủ đề “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo” của hội nghị.

Theo ông, chủ đề này đã phản ánh mối quan tâm chung là làm thế nào để tận dụng được những thành tựu vượt bậc mà khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mang lại, tăng cường hợp tác và liên kết quốc tế nhằm đẩy nhanh hơn nữa việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Đồng thời mở rộng sự tham gia của giới trẻ vào việc giải quyết các vấn đề toàn cầu, đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng cho tất cả các nước trên thế giới.

Chủ tịch nước nhấn mạnh giai đoạn mới, Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, dựa trên các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Ông tin tưởng QH Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác cùng nghị viện các nước để biến các khuyến nghị, nghị quyết của Liên minh Nghị viện thế giới nói chung và Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu nói riêng thành hành động cụ thể.

“Tôi mong rằng mỗi nghị sĩ trẻ là một đại sứ năng động, sáng tạo của tình hữu nghị, kết nối các nghị viện, kết nối nhân dân các nước vì một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người” - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nói.