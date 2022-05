Việt Nam làm tất cả để môi trường kinh doanh thông thoáng

Sáng 12-5 (theo giờ Washington, D.C.), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp (DN) Mỹ do Hội đồng kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) và Phòng thương mại Mỹ (USCC) tổ chức. Nhiều tập đoàn lớn hàng đầu của Mỹ và thế giới đã dự cuộc làm việc này.

“Đưa quan hệ Việt Nam - Mỹ, ASEAN - Mỹ mang tính trung tâm”

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định buổi gặp gỡ này diễn ra trong không khí chân thành, có trách nhiệm. Tại đây, Thủ tướng đã đề cập đến những vấn đề cốt lõi về quan hệ hai nước cũng như trọng tâm phát triển kinh tế của Việt Nam thời gian tới.

Nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc USABC, khẳng định cộng đồng DN Mỹ được hưởng những lợi ích lớn dưới sự chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Phạm Minh Chính kể từ khi ông nhậm chức. Cộng đồng DN Mỹ coi Việt Nam là thị trường chiến lược ưu tiên, đóng góp vào tăng trưởng và thịnh vượng cho Việt Nam.

Các DN Mỹ cũng ở vị trí tối ưu để giúp Việt Nam trong ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển hệ thống y tế… Số lượng đông đảo DN tham gia sự kiện hôm nay cho thấy sự quan tâm của phía DN Mỹ với Việt Nam là rất lớn.

“Mỹ hiểu rõ hai nước quan trọng như thế nào đối với nhau, với lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau. Chúng ta có thể cùng nhau đưa quan hệ Việt Nam - Mỹ, ASEAN - Mỹ mang tính trung tâm trong khu vực châu Á, Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương” - ông Ted Osius nói.

Còn Trưởng Cơ quan đại diện thương mại Mỹ (USTR) Katherine Tai bày tỏ Việt Nam là một trong những đối tác lớn và quan hệ Việt Nam - Mỹ rất đặc biệt. Bà Katherine Tai đề cập đến Khuôn khổ hợp tác kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và khẳng định: Thúc đẩy phát triển thị trường lao động, bảo vệ quyền lợi người lao động và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, hệ thống nông nghiệp bền vững, hệ thống chính sách thương mại tự do, bình đẳng, thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế số… là một trong những trọng tâm của khuôn khổ hợp tác này.

Hai nền kinh tế bổ trợ nhau

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng cho hay: Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ chín của Mỹ. Năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 nhưng kim ngạch thương mại hai nước vẫn đạt gần 112 tỉ USD, tăng gần 280 lần so với mức 400 triệu USD năm 1995. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ trong ASEAN. Mỹ luôn là một trong những đối tác lớn nhất về đầu tư của Việt Nam, với tổng vốn đầu tư hơn 10 tỉ USD nhưng điều này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

“Thời gian vừa qua đã khẳng định tính bổ trợ rất cao giữa hai nền kinh tế, trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, chúng ta còn nhiều dư địa phát triển, nhiều việc phải làm để mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước” - Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng cho hay tới đây ông sẽ trình bày tại ĐH Harvard về chủ đề “Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế tích cực, sâu rộng, hiệu quả”. Đây cũng là hai vấn đề có tính chất bổ sung, thúc đẩy lẫn nhau. “Việt Nam xác định lấy nội lực (con người, thiên nhiên, truyền thống lịch sử, văn hóa) là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, lấy ngoại lực là quan trọng, đột phá, thường xuyên” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhắc lại tinh thần chân thành, tin cậy, trách nhiệm để đối thoại và làm việc, nguyên tắc “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, Thủ tướng cho biết ông sẵn sàng đối thoại với bất kỳ ai trên thế giới về nền kinh tế Việt Nam, tình hình tại Việt Nam.

Quan hệ Việt - Mỹ nhiều hương vị và hấp dẫn

Về quan hệ Việt Nam - Mỹ, Thủ tướng nhìn nhận đã có những thăng trầm và đột phá. “Đây là điều bình thường trong quan hệ quốc tế, cũng như cuộc sống đời thường giữa các cá nhân” - Thủ tướng nói.

Thủ tướng kể, trong các lần tiếp xúc với các đối tác Mỹ mấy ngày qua, ông luôn “nói vui” quan hệ Việt Nam - Mỹ giống các món ăn Việt Nam. Trong đó có đa dạng các hương vị chua, cay, mặn, ngọt và cả vị đắng. Nhìn tổng thể thì quan hệ đó “rất hấp dẫn”.

Tuyên bố về Tầm nhìn chung Việt Nam - Mỹ đã nhấn mạnh việc tôn trọng “thể chế chính trị, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau”. Việt Nam đánh giá cao trong những năm qua Mỹ luôn ủng hộ một Việt Nam hùng mạnh, độc lập và thịnh vượng.

Sau bài phát biểu của Thủ tướng, nhiều DN hàng đầu của Mỹ trong các lĩnh vực năng lượng, hàng không, công nghệ, dược phẩm… đều bày tỏ sự đồng tình và đặt câu hỏi trực tiếp với Thủ tướng.

Đại diện Energy Capital Việt Nam cho hay rất ấn tượng với kế hoạch “phi carbon” mà Thủ tướng và Việt Nam đã cam kết. Vị này cũng bày tỏ vui mừng vì dự án của họ tại Việt Nam đang tiến triển tốt.

Phó chủ tịch Công ty Meta rất ấn tượng với cam kết lâu dài của Việt Nam về chuyển đổi số. Vị này đánh giá cao việc chuyển đổi số được thực hiện từ “sinh viên cho đến Chính phủ”. Điều quan trọng là lòng tin số, chiến lược số với các đối tác, chính sách “Internet mở” tại Việt Nam đang được khởi đầu tốt.

Trả lời những vấn đề mà cộng đồng DN Mỹ đề cập, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định ông cùng Chính phủ Việt Nam đã và đang làm tất cả để có một môi trường kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, an toàn cho mọi chủ thể. Chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu, lĩnh vực y tế, phòng chống dịch, cải thiện môi trường kinh doanh, an ninh mạng… là những vấn đề toàn cầu nên phải có cách tiếp cận toàn cầu. Với Việt Nam, việc đề cao chủ nghĩa đa phương cũng được coi là giải pháp tốt.

Bảo đảm hòa bình, tự do hàng hải ở Biển Đông

Trưa 12-5, theo giờ Washington, D.C. (tức sáng 13-5 giờ Việt Nam), Thủ tướng cùng lãnh đạo các nước ASEAN làm việc với đại diện lãnh đạo Quốc hội Mỹ. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi chào đón lãnh đạo các nước ASEAN tại đồi Capitol, tòa nhà Quốc hội Mỹ trong không khí cởi mở, thể hiện sự coi trọng của Quốc hội Mỹ đối với ASEAN.

Các nghị sĩ Mỹ khẳng định luôn ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, cam kết sẽ hỗ trợ để Mỹ tiếp tục tham gia tích cực, xây dựng và trách nhiệm vào hợp tác khu vực.

Các nghị sĩ Mỹ cũng bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường phối hợp thúc đẩy đối thoại, hợp tác, ứng phó, giải quyết hiệu quả các thách thức và vấn đề khu vực. Đồng thời hoan nghênh các nỗ lực xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử (COC) ở Biển Đông nhằm duy trì và bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực.

Thủ tướng cũng mong muốn các nước, trong đó có Mỹ, hợp tác với ASEAN đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông.

Cũng trong này 12-5 (theo giờ địa phương), Thủ tướng tiếp Trưởng Cơ quan đại diện thương mại Mỹ (USTR) Katherine Tai. Thủ tướng khẳng định: Từ khi hai nước thống nhất được bản kế hoạch hành động hướng tới cán cân thương mại hài hòa và bền vững, nhiều vấn đề phức tạp trong quan hệ kinh tế - thương mại song phương từng bước đạt kết quả tích cực, đem lại lợi ích quan trọng cho cộng đồng DN hai nước.

Thủ tướng cho biết Việt Nam chủ yếu xuất khẩu các mặt hàng nông sản, nhiều lao động, do đó mong phía Mỹ tạo thuận lợi vì điều này tốt cho cả hai bên, đồng thời sẵn sàng trao đổi, bàn bạc những quan ngại của Mỹ bất cứ ở đâu, khi nào.

Thủ tướng cũng đề nghị Cơ quan đại diện thương mại Mỹ hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững ở các khu vực như ĐBSCL, Tây Bắc, Tây Nguyên.

Trưởng Cơ quan đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ kinh tế - thương mại, đầu tư và tài chính song phương thời gian tới, đóng góp vào việc tăng cường quan hệ tổng thể giữa Việt Nam và Mỹ.

Bà Katherine Tai mong sớm thăm lại để chứng kiến những đổi thay vượt bậc của đất nước Việt Nam, cũng như thúc đẩy hợp tác trên các vấn đề cùng quan tâm, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước nói chung.