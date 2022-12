Vĩnh Long: Án mạng sau trận đánh bida

(PLO)- Sau khi hai bên đánh bida, dù không có mâu thuẫn gì nhưng Quí bất ngờ dùng dùng dao đâm nạn nhân tử vong với lý do "không thích".

Ngày 1-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Ngọc Quí (ngụ ấp Tân An, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) về tội giết người.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 21-11, nhóm của NCT (ngụ tỉnh Tiền Giang) đến quán cà phê ở TP Vĩnh Long đánh bida. Sau đó, nhóm Quí cũng đến chơi. Trong lúc chơi, nhóm của Quí trêu ghẹo nhóm T. đánh dở nhưng không xảy ra cự cãi hay đánh nhau.

Đến khoảng 23 giờ 50 phút cùng ngày, T. được một người trong nhóm chở về nhưng chỉ vừa ra đến cửa quán thì một người trong nhóm Quí cầm dao chạy theo đâm một nhát vào ngực T.

Nạn nhân nhanh chóng được bạn đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng T. đã tử vong.

Tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP Vĩnh Long phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy xét đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an TP Vĩnh Long đã xác định và truy tìm được Quí chỉ sau 6 giờ gây án.

Qua đấu tranh quyết liệt của công an, Quí đã cuối đầu thừa nhận mình là người gây ra cái chết của T, nguyên nhân do "không thích" nạn nhân.

