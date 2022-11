VKS Tối cao rút kinh nghiệm cấp dưới việc kiểm sát thụ lý, giải quyết tin báo về tội phạm sai thẩm quyền

(PLO)- Theo VKSND Tối cao, việc Công an tỉnh Bắc Kạn thụ lý, giải quyết tố giác tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp theo đơn tố cáo của chị T là không đúng thẩm quyền nhưng VKS tỉnh này đã không phát hiện được.

VKSND Tối cao vừa ra thông báo rút kinh nghiệm về công tác kiểm sát việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Theo đó, qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn), VKSND Tối cao (Vụ 6) nhận thấy VKSND tỉnh Bắc Kạn có thiếu sót, vi phạm.

Cụ thể, ngày 19-2, Công an huyện Chợ Đồn bắt quả tang nhóm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, tạm giữ tám đối tượng. Sau đó, công an khởi tố, cho tại ngoại sáu bị can, tạm giam hai bị can về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Ngày 18-4, Công an tỉnh Bắc Kạn nhận được đơn tố cáo của chị NTT (trú Cao Bằng, là vợ của một bị can đang bị tạm giam trong vụ án đánh bạc nêu trên).

Chị T tố cáo ông LVD (đội trưởng Đội CSĐT về trật tự xã hội, Công an huyện Chợ Đồn) chỉ đạo cấp dưới yêu cầu gia đình người đang bị tạm giữ đưa tiền, nếu không sẽ bị tạm giam.

Theo tố cáo, ông D đã nhận tổng cộng 330 triệu đồng. Khi biết sự việc bị phát giác, ông này đã gọi người nhà các bị can nhận lại số tiền trên.

Ngày 25-4, Công an tỉnh Bắc Kạn ban hành quyết định thụ lý đơn tố cáo và thành lập tổ xác minh. Ngày 26-6, cơ quan CSĐT ban hành thông báo về việc tiếp nhận kiến nghị khởi tố gửi thanh tra công an tỉnh biết (đồng gửi VKSND tỉnh).

Ngày 27-6, VKSND tỉnh Bắc Kạn ban hành quyết định phân công kiểm sát viên kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm nêu trên.

Sau khi thụ lý, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn tiếp tục tiến hành điều tra, xác minh, giải quyết nguồn tin tội phạm trên.

Ngày 17-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn có phiếu chuyển nguồn tin về tội phạm đến Cơ quan điều tra VKSND Tối cao để giải quyết theo thẩm quyền. Như vậy, Công an tỉnh Bắc Kạn đã thụ lý, giải quyết tố giác về tội phạm từ ngày 25-4 đến ngày 17-8.

Tài liệu hồ sơ xác định đơn tố cáo của chị T là tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao.

Theo VKSND Tối cao, việc Công an tỉnh Bắc Kạn thụ lý, giải quyết tố giác tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp theo đơn tố cáo của chị T là không đúng thẩm quyền.

Điều 30 Luật Điều tra hình sự quy định: Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tiến hành điều tra tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm về tham nhũng, chức vụ quy định tại Chương XXIII và Chương XXIV của Bộ luật hình sự xảy ra trong hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ, công chức thuộc cơ quan điều tra...

VKSND tỉnh Bắc Kạn không phát hiện việc tiếp nhận, giải quyết của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn không đúng thẩm quyền; không yêu cầu chuyển ngay nguồn tin tội phạm này đến Cơ quan điều tra của VKSND Tối cao.

Việc này là vi phạm khoản 3 Điều 146, Điều 159, Điều 160 của Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS); vi phạm khoản 1 Điều 8, khoản 1 Điều 10 Thông tư liên tịch số 01/2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ NN&PTNT, VKSND Tối cao quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của BLTTHS về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

