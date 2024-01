VKSND quận Bình Tân tiếp tục thực hiện nghiêm kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng

Ngày 10-1, VKSND quận Bình Tân, TP.HCM tổ chức lễ kỉ niệm 20 năm thành lập VKSND quận và hội nghị triển khai công tác năm 2024.

Cơ quan điều tra (CQĐT) – Công an quận Bình Tân đã khởi tố mới 478 vụ/698 bị can (giảm 74 vụ/tăng 161 bị can so với cùng kỳ 2022). Tội phạm về ma túy, kinh tế, cho vay lãi nặng, nhận hối lộ… tăng so với cùng kỳ. Trong đó, đối tượng phạm tội ngày càng trẻ hóa (dưới 18 tuổi).

Tình hình tranh chấp dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính, kiểm sát thụ lý mới 2.550 (tăng 125 vụ, việc so với cùng kỳ), chủ yếu các tranh chấp về hợp đồng vay tài sản, tài sản trong vụ án ly hôn, hợp đồng tín dụng…

Phó viện trưởng VKSND TP.HCM Nguyễn Thanh Sang trao bằng khen cho VKSND quận Bình Tân. Ảnh: SONG MAI

Trong năm 2023, VKSND quận Bình Tân kiểm sát việc tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 100%; phối hợp với CQĐT trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn việc xác minh sơ bộ tin báo, tố giác tội phạm của công an 10 phường trên địa bàn quận.

Không có trường hợp oan sai, án đình chỉ điều tra do hành vi không cấu thành tội phạm, không có án tòa án tuyên không phạm tội.

Năm 2024, VKSND quận Bình Tân tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 132 về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Xác định chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Đơn vị chú trọng, quan tâm bảo vệ quyền của người bị bắt, người bị tạm giữ, tạm giam; người chấp hành án, nhất là quyền con người. Tích cực kiểm sát THADS, THAHC, đặc biệt là chủ thể phải thi hành án là UBND và Chủ tịch UBND.

Phát biểu chỉ đạo, Phó viện trưởng VKSND TP.HCM Nguyễn Thanh Sang gửi lời chúc mừng 20 năm thành lập VKS quận Bình Tân và đánh giá cao sự nỗ lực lớn của tập thể đơn vị trong thời gian qua.

Theo ông Sang, số lượng án tại Bình Tân chỉ đứng sau TP. Thủ Đức và tội phạm ngày càng trẻ hóa. Đây là thách thức lớn trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. VKS Bình Tân cần quan tâm; người đứng đầu cần thực hiện nghiêm nhiệm vụ, giữ gìn kĩ cương, đoàn kết nội; siết chặt kĩ luật, kĩ cương trong thực hiện công vụ. Kiểm sát viên cần nhập tâm, thực hành quyền công tố không qua loa, phải đi vào thực chất, hiệu quả…

Đồng thời, đơn vị cần quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ đạo và Quy định số 132 về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, nâng cao chất lượng nghiên cứu các vụ án hành chính, dân sự…

Trong năm 2023, VKSND quận Bình Tân nhận giấy khen của UBND quận Bình Tân vì đã có đóng góp tích cực góp phần phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn quận. Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến năm 2023” của Viện trưởng VKSND TP.HCM. 5 cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023" và 3 cá nhân nhận bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao.

SONG MAI