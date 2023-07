VNeiD bất tiện hơn căn cước công dân khi làm thủ tục bay nội địa

(PLO)- Thủ tục kiểm tra an ninh bằng ứng dụng VNeiD đang mất nhiều thời gian hơn theo cách làm thông thường, do vẫn phải đối chiếu, so sánh trực quan bằng mắt.

Cục Hàng không vừa có văn bản báo cáo Bộ GTVT về một số khó khăn vướng mắc trong việc thí điểm ứng dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 VNeID đối với hành khách làm thủ tục bay. Theo đó, quá trình thí điểm ứng dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tại các sân bay đối với hành khách khi làm thủ tục đi máy bay trên các chuyến bay nội địa từ 1-6 đến 1-8, các sân bay chủ yếu kiểm tra tài khoản VNeID được cài đặt trên điện thoại di động bằng trực quan mắt thường. Trường hợp đặc biệt, nếu cần kiểm tra tính thật, giả thì nhân viên kiểm soát an ninh dùng tài khoản của mình để quét mã QR code trên VNeiD của khách hàng. Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và sân bay Vân Đồn, tỉ lệ khách sử dụng tài khoản VNeID để đi máy bay còn rất thấp, 0,64%. Thời gian kiểm tra trực quan bằng mắt trung bình là 20 giây; dùng tài khoản của nhân viên kiểm soát an ninh hàng không để quét mã QR code VNeID của hành khách mất 24 giây. Trong khi đó, nếu hành khách sử dụng giấy tờ đi máy bay theo cách truyền thống, kiểm tra bằng mắt chỉ hết 6 giây. Ngoài việc mất nhiều thời gian kiểm tra, quá trình thí điểm còn cho thấy một số bất cập, như đường truyền internet yếu; khách bay có lúc không thể mở được tài khoản VneID; người già gặp khó khăn khi thao tác trên điện thoại. Rất nhiều khách bay mua vé, checkin online trên điện thoại, nay cũng thiết bị ấy chứa tài khoản định danh VNeID, nên thao tác kiểm tra, đối chiếu thông tin khó khăn hơn. Dòng chữ về ngày hết hạn của căn cước công dân hiện trên phần mềm VNeID quá nhỏ, khó nhìn, đặc biệt đối với những điện thoại có kích thước màn hình bé... Để tháo gỡ khó khăn, khai thác tiện ích từ ứng dụng định danh cá nhân VNeiD trên điện thoại, Cục Hàng không kiến nghị Bộ GTVT có ý kiến với các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động tìm giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Về phía mình, Cục Hàng không đề xuất Bộ có văn bản đề nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo ACV khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư, mua sắm thiết bị phục vụ việc kiểm tra an ninh bằng ứng dụng VneID, qua đó giảm bớt thủ công, cải thiện tốc độ làm thủ tục cho khách bay nội địa.