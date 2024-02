VNeID của cha mẹ có thông tin của con, đi máy bay, trẻ có cần giấy khai sinh?

Năm này tôi về quê ăn Tết có đi cùng con nhỏ. Trong VNeID của tôi đã có thông tin của các con. Tôi xin hỏi khi làm thủ tục đi máy bay, trẻ em có cần giấy khai sinh?

Bạn đọc Thanh Bình (quận Bình Tân, TP.HCM)

Luật sư Ngô Minh Trực, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Thông tư 13/2019/TT-BGTVT có quy định về các loại giấy tờ nhân thân khi đi máy bay đối với hành khách mang quốc tịch Việt Nam phải xuất trình một trong các loại giấy tờ sau:

- Hộ chiếu hoặc giấy thông hành,thị thực rời, thẻ thường trú, thẻ tạm trú, chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân;

- Giấy chứng minh, chứng nhận của công an nhân dân, quân đội nhân dân;

- Thẻ Đại biểu Quốc hội;

- Thẻ Đảng viên;

- Thẻ Nhà báo;

- Giấy phép lái xe ô tô, mô tô;

- Thẻ của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia;

- Thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay loại có giá trị sử dụng dài hạn; thẻ nhận dạng của các hãng hàng không Việt Nam;

- Giấy xác nhận nhân thân do công an phường, xã nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận (giấy xác nhận có các thông tin thể hiện các nội dung sau: cơ quan xác nhận, người xác nhận; ngày, tháng, năm xác nhận; họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quê quán, nơi thường trú của người được xác nhận; lý do xác nhận. Giấy xác nhận có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và chỉ có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày xác nhận); giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền chứng nhận hành khách là người vừa chấp hành xong bản án.

Hành khách chưa đủ 14 tuổi không có hộ chiếu riêng hoặc kèm hộ chiếu của cha mẹ, khi làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa phải xuất trình một trong các loại giấy tờ sau:

- Giấy khai sinh; trường hợp dưới 01 tháng tuổi chưa có giấy khai sinh thì phải có giấy chứng sinh;

- Giấy xác nhận của tổ chức xã hội đối với trẻ em do tổ chức xã hội đang nuôi dưỡng (chỉ có giá trị sử dụng trong thời gian 06 tháng kể từ ngày xác nhận).

Bên cạnh đó, công dân cũng có thể sử dụng tài khoản định danh mức độ 2 trên ứng dụng VNeID để thay thế các giấy tờ trên khi làm thủ tục tại sân bay.

Lưu ý: Ngày 15-2-2024, Thông tư 42/2023/TT-BGTVT sẽ sửa đổi, bổ sung thông tư Thông tư 13/2019/TT-BGTVT, trong đó có quy định về giấy tờ nhân thân khi đi máy bay. Trong Thông tư 42 quy định, đối với hành khách chưa đủ 14 tuổi khi làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa, thì có thể sử dụng thông tin nhân thân của hành khách trong Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ đi cùng chuyến bay.

Do đó, từ ngày 15-2-2024, trẻ em dưới 14 tuổi đi máy bay có thể sử dụng thông tin nhân thân trong tài khoản định danh để đi máy bay.

PHẠM TUYÊN