Vợ chồng, con cái vào tù vì khai thác cát trái phép

(PLO)- Bị cáo đầu vụ khai chi tiền cho cán bộ, công an xã, huyện để không bị kiểm tra, xử lý việc khai thác cát trái phép nhưng sau đó phủ nhận lời khai này.

Ngày 5-7, TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án khai thác cát trái phép giữa lòng sông Đà, đoạn qua huyện Ba Vì.

HĐXX tuyên phạt bị cáo đầu vụ Nguyễn Bá Quốc bốn năm sáu tháng tù về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Các bị cáo là lái tàu, phụ tàu xúc cát gồm Trần Văn Hưng bị phạt 36 tháng tù, Nguyễn Văn Tác 30 tháng tù, Đỗ Đăng Biển 24 tháng tù, Định Đức Soạn 18 tháng tù, Kiều Văn Hoàng 18 tháng tù, Ngọ Văn Thỉnh 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Đáng chú ý, vợ Quốc là Nguyễn Thị Yến nhận mức án 30 tháng tù, con gái Nguyễn Thị Sỹ nhận án 30 tháng tù nhưng cho hưởng treo về cùng tội danh.

Theo cáo trạng, Quốc có một phần diện tích đất trồng cây hàng năm và đất công ích giao thầu để trồng hoa màu, thuộc địa bàn xã Minh Quang, huyện Ba Vì. Khu đất này nằm phía ngoài đê Minh Khánh, tiếp giáp sông Đà.

Từ năm 2020, Quốc không trồng cây mà sử dụng đất để kinh doanh, tập kết vật liệu xây dựng.

Ban đầu, Quốc mua cát đen về bán lại cho khách nhưng sau đó chủ động tổ chức tàu ra giữa sông hút cát "chui" bán kiếm lời.

Để tránh bị phát hiện, việc hút cát diễn ra từ 8 giờ tối hôm trước đến 4 giờ 30 sáng hôm sau, mỗi ngày được 2-3 chuyến, nhiều ít tùy thuộc vào thời tiết và nhu cầu của khách đến mua.

Đêm 5-11-2022, lực lượng chức năng kiểm tra tàu HN 1720 do Nguyễn Văn Tác lái, Kiều Văn Hoàng phụ tàu đang hút cát, qua đó phát hiện hoạt động khai thác tài nguyên trái phép do Quốc chủ mưu.

Kết quả điều tra cho thấy từ ngày 15-9-2022 đến khi vụ việc bị phát hiện, Quốc không có giấy phép khai thác khoáng sản nhưng đã chỉ đạo các lái tàu, phụ tàu khai thác 306 chuyến tàu cát, tổng khối lượng gần 91.000m3, giá trị gần 5,9 tỉ đồng, thu lời bất chính 577 triệu đồng.

Trong số này, sổ chấm công thể hiện Thỉnh khai thác ít nhất 28 chuyến, Hưng khai thác nhiều nhất là 130 chuyến, Tác tham gia khai thác 125 chuyến…

Vợ Quốc là Nguyễn Thị Yến giúp chồng chỉ đạo nhân viên lái, hút, xúc cát, nhận tiền của khách rồi chuyển đến tài khoản của con gái là Nguyễn Thị Sỹ. Sỹ giúp bố tổng hợp số lượng tàu hút cát, theo dõi thu chi, sổ công nợ hàng ngày, hàng tháng.



Đáng chú ý, trong quá trình tố tụng, Cơ quan CSĐT Hà Nội thu giữ được chiếc phong bì rỗng, bên ngoài đề ''NC – Đội trưởng Đội 3 Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Nội, Chúc mừng ngày phụ nữ VN 20-10".

Về việc này, ban đầu, Quốc khai để không bị kiểm tra, xử lý, hàng tháng, Quốc đã chi tiền cho Công an xã Minh Quang, UBND xã, Công an huyện Ba Vì, và từ tháng 3 đến 10-2022, đã đưa cho ông C mỗi tháng 50 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó, Quốc thay đổi lời khai, khẳng định không chi tiền cho bất cứ ai.

Dù vậy, CQĐT vẫn xác minh mối quan hệ giữa ông C và Quốc thì thấy vợ chồng cán bộ công an này có mua 2.000m2 đất của Quốc, đã trả đủ tiền nhưng chưa sang tên.

Triệu tập, ghi lời khai của các cán bộ, chiến sỹ phụ trách địa bàn thuộc Phòng Cảnh sát môi trường - Công an Hà Nội, Công an Ba Vì, thì tất cả đều khai không quen biết, không nhận tiền hoặc lợi ích vật chất nào từ Quốc. Họ khẳng định đã làm đúng chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Vì vậy, Cơ quan CSĐT Hà Nội quyết định tách mảng liên quan đến những người này để xem xét xử lý sau nếu có căn cứ.

Ngoài ra, với các nhân viên khác của Quốc cũng như người mua cát, xét thấy họ không biết Quốc khai thác cát trái phép nên cơ quan tố tụng không đề cập xử lý.

BÙI TRANG