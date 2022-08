Vợ chồng hờ chủ spa hầu tòa vì chứa mại dâm

Ngày 23-8, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án Nguyễn Kim Toàn (sinh năm 1991) năm năm tù và Nguyễn Thị Ngọc Hiếu (sinh năm 1982) bốn năm sáu tháng tù về tội chứa mại dâm. Mỗi bị cáo còn bị phạt bổ sung 10 triệu đồng.

HĐXX xét thấy không có tình tiết gì giảm nhẹ cho Toàn cũng như việc kêu oan của Hiếu là không có cơ sở nên bác.

Hồ sơ thể hiện Hiếu có một đứa con lớn sau đó chung sống như vợ chồng với Toàn và có một con chung nhưng không đăng ký kết hôn. Do con nhỏ dưới 36 tháng nên Hiếu hiện được tại ngoại.

Khoảng tháng 11-2020, Toàn và Hiếu hùn vốn với với một số bạn mở cơ sở spa D&D kinh doanh gội đầu, massage trên đường Lê Hồng Phong (phường 4, quận 5). Đến đầu năm 2021, do làm ăn thua lỗ nên mọi người rút vốn bàn giao lại spa cho Hiếu và Toàn tiếp tục kinh doanh.

Với mục đích kéo khách đến đông hơn để tăng thêm thu nhập, từ cuối tháng 1-2021, vợ chồng này chủ trương cho nhân viên massage bán dâm cho khách.

Toàn và Hiếu thu tiền suất massage theo ba loại vé, gồm 350 ngàn, 900 ngàn và 1,2 triệu đồng. Còn việc mua bán dâm thì do khách và nhân viên tự thỏa thuận. Số tiền bán dâm, nhân viên bán dâm sẽ hưởng trọn, không chia lại cho chủ cơ sở.

Để đảm bảo an toàn, tránh việc cơ quan quản lý phát hiện, Toàn và Hiếu chỉ đồng ý cho khách quen mua dâm và phải mua vé suất 1,2 triệu. Mỗi tuần, Toàn và Hiếu sẽ thu mỗi nhân viên bán dâm 250 ngàn tiền khăn, phục vụ phòng và 20 ngàn tiền thuê người dọn vệ sinh.

Các nhân viên massage tại spa không ký hợp đồng lao động, công việc chính là massage body không hưởng lương mà hưởng tiền bo từ việc massage, kích dục cho khách.

Khi khách có nhu cầu mua dâm thì nhân viên phải được sự đồng ý của Toàn hoặc Hiếu, giá cả bán dâm do nhân viên tự thỏa thuận với khách, trung bình giá 2 triệu đồng/lượt và chỉ bán dâm cho khách quen.

Ngày 2-2-2021, công an kiểm tra phát hiện ba cặp nam nữ đang mua bán dâm. Trong đó có một nữ nhân viên mới vào làm tham gia bán dâm lần đầu thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Công an quận 5 quyết định xử phạt hành chính đối với ba khách mua dâm và ba nhân viên nữ này về hành vi mua bán dâm.