Ngày 7-10, Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ Đinh Công Thái, 21 tuổi, ngụ xã Ea Kiết, huyện Kư M’gar, Đắk Lắk và Phan Nguyễn Thành Danh, 17 tuổi, ngụ thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra, ngày 2-9, Thái rủ Danh đến các cửa hàng điện thoại trên đường Nguyễn Công Trứ, phường 8, TP Đà Lạt vờ hỏi mua điện thoại.

Thái phân công cho Danh đứng ngoài cảnh giới rồi đi vào bên trong hỏi mua điện thoại di động loại Iphone.

Khi nhân viên mang 3 chiếc Iphone 13 Pro Max 128GB ra để Thái chọn thì bất ngờ đối tượng này rồi giật luôn cả 3 chiếc rồi bỏ chạy ngoài và cùng Danh tẩu thoát về tỉnh Đắk Lắk. Cả 2 mang 3 điện thoại trị giá 62 triệu đồng nói trên đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Vào cuộc điều tra, Công an TP Đà Lạt đã xác định được 2 nghi can nói trên đã gây ra vụ cướp này và cử 2 tổ trinh sát phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ Thái và Danh.

VÕ TÙNG