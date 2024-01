(PLO)-VTV cảnh báo việc mua vé Táo quân giả mạo; NSƯT Hoài Linh tham gia Xuân phát tài 14; Đăng Khôi tiết lộ mắc bệnh hiếm gặp về tai; Mỹ Tâm sẽ làm đêm nhạc My Soul 1981 mùa 3?

VTV cảnh báo việc mua vé Táo quân giả mạo

VTV đưa ra thông báo rằng, hiện nay, Đài Truyền hình Việt Nam - VTV mới chỉ đưa ra thông tin duy nhất là có chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân 2024 nhưng chưa có bất kỳ thông tin nào về lịch quay, địa điểm hay vé xem ngày diễn.

Táo quân 2024 vẫn diễn ra và sẽ công chiếu đêm giao thừa. Ảnh: VTV

Thế nhưng, trên mạng xã hội, rất nhiều hội nhóm rao bán vé Táo quân 2024 với hàng chục nghìn người tham gia. Các chủ tài khoản vẫn đăng bài: "Có vé Táo quân 2024, ai quan tâm nhắn tin đặt hàng".

VTV cảnh báo khán giả cần hết sức cẩn trọng, bởi, hiện chưa có thông tin chính xác nhưng khi nhắn tin, các chủ bài đăng đều sẽ cung cấp thông tin về địa điểm diễn ra chương trình, sơ đồ ghế ngồi của chương trình Táo quân.

Trên các trang MXH, vé Táo quân 2024 được rao bán với các mức giá khác nhau, dao động từ 1,5 đến 6 triệu đồng 1 cặp. VTV khẳng định đây đều là những thông tin ngụy tạo.

Thậm chí, có chủ tài khoản cho biết, mức giá năm ngoái, nếu mua sát ngày, vé Táo quân có thể lên tới hơn 10 triệu đồng/cặp.

Hình ảnh vé Táo quân 2024. Ảnh: FB Khải Anh

Đáng chú ý, nhiều chủ bài đăng bán vé sẽ yêu cầu chuyển khoản toàn bộ hoặc một phần tiền cọc để giữ vé. Và khi chưa thấy khách chuyển khoản, chủ tài khoản sẽ lại đưa ra thông tin hối thúc như thế nào: "Vé sắp hết rồi - Chuyển khoản để đặt vé luôn".

Dù ngày ghi hình chương trình Táo Quân 2024 chưa đến, nhưng vé xem buổi ghi hình đã được mời gọi, rao bán tràn lan trên mạng xã hội.

Các nhóm buôn bán vé chương trình Táo Quân 2024 nở rộ, thu hút hàng nghìn người tham dự với lượt tương tác cao. Người hỏi mua vé tới tấp và người bán đăng bài bán vé mỗi ngày.

Nhiều người muốn lấy thêm sự uy tín đã đăng kèm vé xem Táo Quân 2024 và sơ đồ chỗ ngồi của buổi diễn.

Mỹ Tâm sẽ làm đêm nhạc My Soul 1981 mùa 3?

Mỹ Tâm đã có buổi hội ngộ với người hâm mộ tại Nhà hát Quân Đội nhân dịp sinh nhật

Gần 1.000 fan từ khắp nơi đã hội ngộ để tặng quà và chúc mừng sinh nhật sớm cho nữ ca sĩ.

Buổi offline diễn ra với hàng loạt những khoảnh khắc vui tươi, hài hước đến xúc động.

Nữ ca sĩ liên tục thể hiện nhiều tài lẻ trong những thử thách của fans như tô tượng, trang trí bánh sinh nhật hay nhảy các điệu nhảy thịnh hành trên TikTok như Flowers, Mong nan nan,…

Mỹ Tâm và fan hâm mộ. Ảnh: NSCC

Khi được người hâm mộ liên tục yêu cầu tạo kênh TikTok để cập nhật những clip đời thường và tương tác với khán giả, Mỹ Tâm đã nhanh trí tạo kênh riêng với tên gọi chưa từng có “Mỹ Tâm chưa có nội dung gì”.

Tại fan meeting, Mỹ Tâm không quên mang đến cho người hâm mộ nhiều tiết mục hit cực bốc như Hẹn ước từ hư vô, Cô ấy là ai, Người hãy quên em đi.

Tại buổi họp fan, Mỹ Tâm cũng chia sẻ nhiều thông tin về dự án âm nhạc cá nhân cũng như dòng nước hoa riêng vừa ra mắt mang tên My Soul 1981 No.1601 The First Kiss.

Cô cho biết trong thời gian tới sẽ dần thực hiện các mong muốn của người hâm mộ như làm đêm nhạc My Soul 1981 mùa 3, ra mắt đĩa liveshow Tri Âm,... cùng hàng loạt dự án khác.

NSƯT Hoài Linh tham gia Xuân phát tài 14

Gặp nhau cuối năm - Xuân Phát Tài 14 đã công diễn và ghi hình tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Trong chương trình năm nay có sự tham gia của NSƯT Hoài Linh. Nam nghệ sĩ vào vai một bác sĩ trong tiểu phẩm Làm đẹp đón xuân. Cùng diễn với Hoài Linh trong tiểu phẩm này còn có Mạc Văn Khoa, Hoàng Sơn và Gia Linh.

Tiểu phẩm Làm đẹp đón xuân xoay quanh một đôi vợ chồng vô tình cùng đến một bệnh viện tìm bác sĩ tư vấn về sức khỏe. Người vợ muốn nâng ngực vì nghi ngờ chồng chán vợ nên đã ngoại tình. Trong khi người chồng vì những vấn đề khó nói mà lảng tránh vợ.

NSƯT Hoài Linh vào vai bác sĩ, không chỉ tư vấn những vấn đề về sức khỏe mà còn góp phần hàn gắn những mâu thuẫn hôn nhân của bệnh nhân. Ảnh: NSX

Ngoài ra, Xuân Phát Tài 2024 còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ gạo cội khác trong các tiểu phẩm thú vị. NSƯT Xuân Hinh kết hợp với NSƯT Thanh Thanh Hiền và NSND Xuân Bắc và NSND Tự Long, NSƯT Quang Thắng trong tiểu phẩm kể về hôn nhân của một cặp vợ chồng già giàu có.

Điều đặc biệt là lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu Xuân Phát Tài 14 thể loại nhạc kịch Hoàng hôn màu tím do nhóm nghệ sĩ trẻ thực hiện như: Trung Ruồi, Kim Oanh, Thái Sơn, Quốc Khoát…

Đăng Khôi tiết lộ mắc bệnh hiếm gặp về tai

Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi là khách mời tập mới nhất chương trình The Khang Show.

Tại đây, Đăng Khôi kể năm 2011 anh mắc căn bệnh hiếm gặp. Một ngày thức dậy, Đăng Khôi không còn nghe thấy tiếng của vợ mình - Thủy Anh.

Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán anh bị một căn bệnh rất nặng về tai - đó là Cholesteatoma.

Sau đó, Đăng Khôi phải phẫu thuật ngay lập tức khiến mọi dự định của hai vợ chồng đảo lộn. Đó cũng là lý do nam ca sĩ đột ngột “biến mất” trong một thời gian dài vừa qua.

Cách đây ít ngày, Đăng Khôi cũng chia sẻ tâm thư dài nói về quyết định tạm dừng sự nghiệp, ở ẩn suốt 10 năm.

Đăng Khôi cho biết thời điểm thăng hoa trong sự nghiệp, anh lập gia đình, lui về dành thời gian chăm lo cho bố mẹ và vợ con.

Ca sĩ Đăng Khôi và bà xã. Ảnh: FBNV

Anh gặp không ít những biến cố trong cuộc sống khi cả mẹ đẻ và mẹ vợ đều mắc căn bệnh ung thư.

Suốt 10 năm qua, hai vợ chồng Đăng Khôi luôn đồng hành cùng nhau, kề cạnh để chăm sóc cho hai mẹ.

