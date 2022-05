Vụ 2 anh em ruột rơi kênh đuối nước: Người mẹ tưởng con bị bắt cóc

Tối 9-5, gia đình anh NTS (34 tuổi, ngụ phường Thạnh Xuân, quận 12) đang tổ chức tang lễ cho hai con là bé NBTN (6 tuổi) và NBTC (4 tuổi).

Tưởng con bị bắt cóc

Trao đổi với PV, đại diện lãnh đạo UBND phường Thạnh Xuân cho biết hai em đuối nước còn rất nhỏ tuổi. “Có thể hai cháu chơi đùa rồi bị rơi xuống kênh, đuối nước” – vị này nói.

Đại diện UBND phường cũng cho biết gia đình của hai bé có hoàn cảnh khó khăn. Phía phường đã có kế hoạch hỗ trợ, thăm hỏi, động viên gia đình trước mất mát quá to lớn.

Tại ngôi nhà xây tạm trên bờ kênh trên đường TX33, nhiều người thân, hàng xóm đến động viên, hỗ trợ cho gia đình anh S. Trước ngôi nhà, nhiều người không cầm được nước mắt khi nhìn hai nạn nhân nhỏ tuổi.

Chị HYN (22 tuổi, mẹ của hai bé) đau đớn ngất xỉu. Anh S đứng chết lặng trước hai người con mà mới buổi sáng còn chào bố trước khi anh đi làm.

Anh Khưu Hồng Trọng – một người thân trong gia đình cho biết, vợ chồng anh S sống ở ngôi nhà tạm, ven mé kênh.

“Buổi sáng, bố của hai bé đi phụ hồ, mẹ ở nhà làm nội trợ và trông hai con” – anh Trọng nói và cho biết sau khi thấy vắng hai con chị N đã vội vã đi tìm.

Theo lời kể, chị N làm công việc trong nhà trong khi hai bé N và C chơi cùng nhau ở trước sân. Khoảng 13 giờ chiều, chị N không nghe tiếng hai con cười đùa nên đi tìm.

“Lúc đầu, mẹ hai bé tưởng là con bị bắt cóc nên có chạy lên công an phường để báo. Những hàng xóm hay chuyện cũng tỏa đi tìm” – anh Trọng nói.

Ông ngoại của hai bé và một số người khi tìm kiếm đã phát hiện hai đôi dép, một chiếc điện thoại trên bờ kênh, nghi ngờ hai cháu bị ngã xuống nước nên hô hoán.

“Hai bé rất ngoan, thường hay chơi đùa trước nhà, thương lắm. Chiều nay tôi chứng kiến sự việc thấy quá đau lòng” – một người hàng xóm chia sẻ.

Bờ kênh thiếu một đoạn lan can

Theo anh Thăng, có thể hai bé ra bờ kênh để chơi, không may khu vực này bị thiếu một đoạn lan can nên bị trượt xuống, đuối nước.

Người dân đã xuống kênh tìm kiếm và phát hiện thi thể bé trai trước, sau đó là bé gái cách đó khoảng 10 mét.

Nhiều người dân bày tỏ lo ngại về việc bờ kênh thiếu một đoạn lan can dù mới hoàn tất thi công khoảng một năm nay.

“Kênh này được lát bê tông ở cả hai bờ với độ dốc khá cao. Nếu có lan can hết thì trẻ con không thể trèo qua. Trường hợp người lớn rơi xuống rồi trèo lên lại còn khó khăn chứ đừng nói trẻ con” – một người dân cho biết.

Ghi nhận, đoạn lan can bị mất dài khoảng hai mét nằm cách căn nhà anh S khoảng bảy mét. Một số người cho rằng đoạn lan can bị thiếu không phải do trộm cắp.

Theo hàng xóm, gia đình anh S mới ở tại căn nhà tạm trên bờ kênh khoảng một năm nay.

“Căn nhà cũng không phải của gia đình mà một người thương tình cho ở nhờ. Do không đủ điều kiện nên hai bé cũng không đến trường, thường hay ở nhà chơi với nhau” – một hàng xóm nói và cho biết ai cũng đau đớn khi biết chuyện.