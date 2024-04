Vụ 2 cựu công an cho vay lãi nặng, ghi lô đề: Tòa chỉ ra thiếu sót của cơ quan điều tra 11/04/2024 18:23

Chiều 11-4, sau khi nghị án kéo dài, HĐXX tuyên án vụ 2 cựu công an cho vay lãi nặng, đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Cần xử lý nghiêm

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Sơn Thành (cựu công an) mức án 6 năm tù về tội tổ chức đánh bạc.

Ở tội đánh bạc, bị cáo Đỗ Mạnh Dương bị tuyên phạt 5 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị Thanh 4 năm tù, bị cáo Lê Đức Lợi 24 tháng tù, bị cáo Mai Thị Khanh 20 tháng tù cho hưởng án treo.

Ở tội cho vay lãi nặng, bị cáo Hoàng Văn Hoan bị phạt 24 tháng tù, bị cáo Quách Thị Thơm 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Hai cựu công an bị cáo buộc cho vay lãi nặng, đánh bạc.

HĐXX nhận định khi phạm tội có hai bị cáo là cán bộ công an, hành vi của các bị cáo ảnh hưởng xấu hình ảnh lực lượng công an nhân dân, làm giảm sút uy tín của lực lượng công an, xâm phạm quy định quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, tiền tệ, ảnh hưởng không tốt đến xã hội, gây lo lắng bất bình trong nhân dân. Do đó, cần xử lý nghiêm các bị cáo.

Có thiếu sót nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án

Về một số nội dung, căn cứ các bị cáo Thành, Dương, Lợi, Thanh và luật sư nêu, HĐXX nhận định như sau:

Thứ nhất, lời khai về việc bị bắt giữ trái pháp luật, bị đe dọa đánh đập ép cung, theo HĐXX tài liệu trong hồ sơ vụ án không thể hiện các bị cáo bị bắt giữ trái pháp luật, báo cáo giải trình của điều tra viên cũng khẳng định không có việc bắt giữ trái pháp luật.

Thứ hai, về chiếc Iphone X bị thu giữ, bị cáo Nguyễn Sơn Thành cho rằng chiếc điện thoại không phải của bị cáo. Luật sư của bị cáo cho rằng chiếc điện thoại được thu thập, bảo quản không đúng quy định tố tụng hình sự nên các dữ liệu không đảm bảo, không xác định được nguồn khởi tạo dữ liệu trên điện thoại….

Theo HĐXX, biên bản thu giữ không được lập ngay khi thu giữ, không niêm phong là không chặt chẽ nhưng cũng không thể khẳng định vi phạm quy định nào. Việc này CQĐT cần rút kinh nghiệm.

Thứ ba, bị cáo Dương và bị cáo Lợi khai vào tháng 5-2019 được điều tra viên Nguyễn Thanh Bình triệu tập lấy lời khai. Tòa đã trả hồ sơ yêu cầu làm rõ.

Theo HĐXX, trong hồ sơ vụ án không có biên bản ghi lời khai này. Điều tra viên Nguyễn Thanh Bình khẳng định không tiến hành lấy lời khai của hai bị cáo. Do vậy, không đủ căn cứ xác định hai bị cáo đã được điều tra viên Bình lấy lời khai.

Các bị cáo có xuất trình giấy triệu tập lấy lời khai. Theo HĐXX, giả thiết trường hợp CQĐT không lấy được lời khai thì cần phải lập biên bản thể hiện việc này. CQĐT không lập biên bản là không chặt chẽ, chưa đảm bảo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Thứ tư, về những mảnh ghép phô tô có nội dung là công văn của Công an TP Hà Nội thể hiện còn nhiều người khác đánh bạc, ý kiến của luật sư cho rằng CQĐT quyết định tách tài liệu để tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý là không hợp lý, có thể dẫn đến việc bị cáo Thành sẽ bị xử lý 2 lần.

Theo HĐXX, CQĐT đã tiến hành xác minh, kết quả anh D, người cung cấp mảnh ghép văn bản nói trên cho cựu công an Nguyễn Sơn Thành đã đột tử chết năm 2022. CQĐT lấy lời khai của những người bị nêu trên trong công văn thì họ không thừa nhận đánh bạc với Thành. Do đó, việc tách tài liệu là có căn cứ.

HĐXX cho rằng trong vụ án này, CQĐT có những thiếu sót trong quá trình tố tụng, việc lập biên bản một số hoạt động tố tụng chưa được tiến hành. Cụ thể, CQĐT triệu tập lấy lời khai, trường hợp không lấy được lời khai thì phải lập biên bản, biên bản thu giữ điện thoại chưa đảm bảo đúng quy định.

Tuy nhiên, các thiếu sót này không làm thay đổi bản chất vụ án nên các tài liệu thu thập trong hồ sơ là đảm bảo hợp pháp. Về nội dung, các bị cáo Thành, Dương, Lợi, Thanh không thừa nhận hành vi phạm tội. Các bị cáo Hoan, Thơm, Khanh nhận tội.

Tuy nhiên, căn cứ kết quả xét hỏi tại phiên tòa và các hồ sơ chứng cứ trong vụ án, HĐXX có đủ cơ sở khẳng định các bị cáo phạm tội như truy tố.