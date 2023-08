Vụ 4 người tử vong ở Khánh Hòa: Nghi là vụ đầu độc bằng khí CO

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với chủ trại heo để điều tra về việc vợ cùng ba người con gái của ông này tử vong trong nhà.

Ngày 24-8, nguồn tin PLO xác nhận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hồ Xuân Hải (52 tuổi, ngụ ở xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm) để điều tra về hành vi giết người.

Ông Hải là được cứu kịp trong vụ bốn người tử vong trong nhà gây xôn xao dư luận trong hai ngày qua. Người này cũng là chồng và cha của các nạn nhân.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 23-8, người thân nhận thấy sự bất thường trong nhà ông Hải nên đến kiểm tra. Tại đây, họ phát hiện vợ cùng ba con gái của ông Hải đã tử vong. Riêng người đàn ông này vẫn còn thoi thóp nên đã đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu.

Ngày sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ vụ việc. Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện một bình CO.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định ông Hải đã mua bình CO này trước đó. Với những chứng cứ thu thập được, Công an xác định ông Hải là nghi can của vụ án nên đã ra lệnh bắt khẩn cấp.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh, ông Hải sau khi được các bác sĩ cấp cứu, sức khỏe đã ổn định nhưng không tiếp xúc, nói chuyện với ai. Sau khi bệnh nhân này được xuất viện, Công an đã đưa đi.

Hàng xóm cho biết ông Hải có một trại heo nên rất ít khi về nhà. Gia đình người này hiền từ và sống hòa thuận với những người xung quanh.

