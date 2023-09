Vụ án thứ hai, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC bị truy tố

(PLO)- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị truy tố trong vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại BV Sản - Nhi Quảng Ninh.

Mới đây, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu chủ tịch Công ty CP Tiến bộ Quốc tế - AIC) và 15 bị can khác trong vụ án gian lận thầu xảy ra tại BV Sản - Nhi Quảng Ninh.

VKSND Tối cao cũng ủy quyền cho VKSND tỉnh Quảng Ninh thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Gian lận thầu gây thiệt hại 50 tỉ đồng

Theo cáo trạng, bà Nhàn và 13 bị can bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; hai cá nhân khác bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Quá trình điều tra, các bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hồng Sơn, Trương Thị Xuân Loan, Nguyễn Thị Tích, Đỗ Văn Sơn, Nguyễn Thị Thu Phương đã bỏ trốn, gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án. Cơ quan điều tra đã quyết định truy nã nhưng đến nay chỉ có hai bị can Đỗ Văn Sơn, Nguyễn Thị Thu Phương ra đầu thú.

Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng BV Sản - Nhi được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt năm 2009 với tổng vốn đầu tư 238 tỉ đồng. Dự án gồm hai giai đoạn, chia thành sáu gói thầu mua sắm trực tiếp.

Công ty AIC tham gia dự thầu và trúng toàn bộ sáu gói thầu này. Trong đó, AIC đứng tên bốn gói thầu, Công ty Mopha là công ty trong hệ sinh thái AIC đứng tên hai gói thầu.

Để Công ty AIC trúng thầu, với vai trò chủ mưu, đứng đầu chỉ đạo và trực tiếp thực hiện nhiều hành vi vi phạm quy định về đấu thầu, bà Nhàn đã chỉ đạo Trương Thị Xuân Loan, trưởng Ban quản lý dự án (QLDA) của AIC, liên hệ với Phạm Trọng Hiệu, phó giám đốc Ban QLDA BV Sản - Nhi và Nguyễn Đức Quang, phó phòng Kế hoạch - tài chính thuộc Ban QLDA BV Sản - Nhi, để thông đồng về thông số kỹ thuật, cấu hình, đơn giá trang thiết bị y tế.

Bà Nhàn còn chỉ đạo Đỗ Văn Sơn, kế toán trưởng AIC, thực hiện hành vi gian lận, điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính các năm từ 2020 đến 2013 để đảm bảo công ty có đủ năng lực tài chính tham gia dự thầu.

Ngoài ra, Nguyễn Hồng Sơn (phó tổng giám đốc AIC) và Trương Thị Xuân Loan còn nhận lệnh của bà Nhàn để chỉ đạo điều hành nhân viên lập hồ sơ “quân xanh, quân đỏ” cho các công ty trong hệ sinh thái giúp AIC, Mopha trúng thầu.

Ngoài ra, bị can Nguyễn Thị Thu Phương (nhân viên Công ty AIC) được bà Nhàn giao nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành các công ty trong hệ sinh thái AIC và công ty đối tác để thỏa thuận liên danh dự thầu, lập hồ sơ dự thầu làm “quân xanh” giúp Công ty AIC trúng thầu.

Với sáu gói thầu sai phạm, bà Nhàn và đồng phạm bị cáo buộc đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50 tỉ đồng.

Nhiều cá nhân tạo điều kiện cho AIC trúng thầu

Cáo trạng cũng xác định để Công ty AIC trúng thầu, ngoài sự giúp sức của các bị can thuộc Công ty AIC và các công ty có liên quan, còn có hành vi tạo điều kiện của các bị can thuộc chủ đầu tư và hành vi thiếu trách nhiệm của các bị can thuộc cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện kế hoạch đấu thầu.

Cụ thể, quá trình triển khai dự án, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh và Ban QLDA đã thành lập tổ chuyên gia đấu thầu, tổ thẩm định. Nhóm các bị can tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh gồm Phạm Trọng Hiệu, Hoàng Đình Sơn (cựu phó trưởng Ban QLDA); Nguyễn Quý Thịnh (cựu trưởng phòng Hành chính tổng hợp), Phạm Ngọc Dũng (chuyên viên phòng Kế hoạch - tài chính) tham gia tổ chuyên gia đấu thầu, tổ thẩm định với vị trí, vai trò khác nhau, tùy từng giai đoạn của dự án.

Quá trình lập hồ sơ dự thầu, tổ chuyên gia và tổ thẩm định đã có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu, loại bỏ yêu cầu năng lực và kinh nghiệm khi lập hồ sơ mời thầu, chấp thuận để nhà thầu được bổ sung trực tiếp hồ sơ dự thầu. Điều này giúp Công ty AIC đủ điều kiện trúng thầu, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước.

VKS truy tố nhóm bị can này về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, bị can Lương Văn Tám, cựu giám đốc Ban QLDA và bị can Lê Thị Phú, cựu phó phòng Quản lý giá Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh, cùng bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong đó, ông Tám bị cáo buộc thiếu trách nhiệm, chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ khi ký các hợp đồng, thanh lý, quyết toán việc cấp chứng thư thẩm định giá các gói thầu mà không yêu cầu phải có báo cáo kết quả thẩm định giá, chấp nhận kết quả thẩm định giá không có căn cứ, dẫn đến việc xác định giá gói thầu không đúng thực tế, gây thiệt hại cho Nhà nước.•

Ba vụ án liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn Ngoài vụ án xảy ra tại BV Sản - Nhi Quảng Ninh nêu trên, bà Nhàn còn là bị can, người bị kết án trong hai vụ án khác. Cụ thể, tháng 5-2023, TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm và xác định bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra ở BV đa khoa Đồng Nai và giữ nguyên mức án sơ thẩm 30 năm tù về hai tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bản án xác định bà Nhàn lợi dụng mối quan hệ với quan chức tỉnh Đồng Nai để được ưu ái tham gia thầu, chỉ đạo nhân viên sử dụng hàng loạt chiêu trò gian dối để trúng liên tiếp 16 gói thầu, gây thiệt hại 152 tỉ đồng. Bị cáo cùng nhân viên Công ty AIC còn đưa hối lộ cho nhiều quan chức với tổng số tiền lên tới 43,8 tỉ đồng. Giữa tháng 4-2023, bà Nhàn tiếp tục bị Bộ Công an khởi tố trong vụ án mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM. Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra.

BÙI TRANG