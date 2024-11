Vụ cấp phép Ukraine bắn tên lửa tầm xa sang Nga: Đức, Hàn Quốc lên tiếng, Mỹ im lặng 19/11/2024 15:46

Ngày 17-11, tờ The New York Times và nhiều hãng truyền thông quốc tế khác đưa tin rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cấp phép Ukraine dùng tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS do Washington cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga.

Tuy nhiên vào ngày 18-11, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức cấp cao tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Brazil rằng Hàn Quốc đã được phía Mỹ thông báo trước về quyết định cấp phép Ukraine bắn tên lửa tầm xa tấn công sang lãnh thổ Nga.