Tại cuộc họp báo về tình hình, kết quả công tác công an quý III năm 2023 do Bộ Công an tổ chức vào chiều 2-10, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, đã thông tin về công tác điều tra vụ cháy tại chung cư mini trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội khiến 56 người chết.

Theo đó, ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh, chủ chung cư mini xảy ra cháy.

Qua quá trình điều tra vụ án, ngoài công trình xảy ra cháy ở quận Thanh Xuân, Công an TP Hà Nội bước đầu xác định Nghiêm Quang Minh còn là chủ đầu tư xây dựng 8 chung cư mini trên địa bàn Hà Nội.

Các công trình do Minh làm chủ yếu vi phạm: xây không đúng với giấy phép xây dựng, vượt tầng, không đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy theo quy chuẩn, tiêu chuẩn...

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh TC

Các cơ quan chức năng đã ban hành quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với những công trình vi phạm của Nghiêm Quang Minh theo thẩm quyền.

Công an Hà Nội đã báo cáo, đề xuất Thành ủy bổ sung vụ án vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Kết quả điều tra, xử lí đối với vụ án trên sẽ kịp thời được thông tin để dư luận biết.

Liên quan đến vụ việc trên, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an), cho hay ngay sau khi vụ cháy xảy ra, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an đã chỉ đạo công an địa phương tiến hành rà soát tổng thể các công trình tương tự, quản lý chặt chẽ công tác phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư mini, giảm thiểu nguy cơ xảy ra cháy, làm chết người.

Công an các đơn vị, địa phương cũng đã tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy.

Đặc biệt rà soát chặt chẽ việc cấp phép xây dựng, đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy, không để sót lọt, phòng ngừa tình trạng "lách luật" từ nhà ở riêng lẻ sang nhà ở nhiều căn hộ.

PHI HÙNG