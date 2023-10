Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Điều tra theo tinh thần không có vùng cấm...

(PLO)- Liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội, lãnh đạo Công an Hà Nội khẳng định điều tra theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Chiều 2-10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an quý III năm 2023.

Tại đây, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội đã thông tin liên quan đến vụ cháy khiến 56 người tử vong, xảy ra tại chung cư mini ở quận Thanh Xuân, Hà Nội vào đêm ngày 12-9.

Không có vùng cấm trong điều tra

Theo đó, sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Nghiêm Quang Minh, chủ chung cư mini, về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Chung cư mini cháy khiến 56 người tử ở Hà Nội.Ảnh PHI HÙNG

Cơ quan điều tra cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ án, mở rộng điều tra đối tượng Minh có đồng phạm hay không, đặc biệt là có liên quan đến nhóm quản lý nhà nước hay không, để xử lí theo quy định.

Thiếu tướng Tùng khẳng định vụ việc được điều tra theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Vụ án trên đã được đăng ký vào diện Thành ủy theo dõi, chỉ đạo về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Trước đó, ngày 15-9, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội lập đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm với 3 tổ chức Đảng: Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân và Đảng ủy phường Khương Đình trong hai nhiệm kỳ.

Tại buổi tiếp xúc cử tri các quận Bắc Từ Liêm và Tây Hồ trước kỳ họp thứ 6 của Quốc hội, ngày 20-9, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội, cho biết sau khi kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức Đảng nói trên, chắc chắn sẽ xử lí trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan về trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

Vụ bé gái 2 tuổi bị bắt cóc, nếu không có đồng phạm sẽ đình chỉ

Liên quan về vụ án bé gái 2 tuổi bị bắt cóc, sát hại, thiếu tướng Tùng cho hay, ngay sau khi nhận thông tin về vụ việc, Công an Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và tổ chức truy bắt nghi phạm nhằm giải cứu cháu bé một cách nhanh nhất. Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án ngay sau đó.

Sau khi nhận thông tin nghi phạm nhảy cầu tự tử, Công an Hà Nội đã tiến hành giám định ADN, đồng thời cho người thân nhận dạng thì xác định nghi phạm bắt cóc đã nhảy cầu tự tử và tử vong.

Công an Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ án xem có dấu hiệu đồng phạm hay không. Nếu không có đồng phạm, vụ án sẽ được đình chỉ theo quy định.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 19-9, Công an Hà Nội nhận đơn trình báo của chị MTH (33 tuổi, trú xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội) về việc con ruột mình là bé NHT (21 tháng tuổi) bị Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, trú xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, Bắc Giang; là người đưa đón cháu T) bắt cóc, đòi tiền chuộc 1,5 tỉ đồng, nếu không sẽ giết cháu T.

Công an Hà Nội xác định chiều 19-9, sau khi đón bé T từ trường mầm non, Trang chở nạn nhân xuống thẳng địa phận tỉnh Hưng Yên và liên tục di chuyển lòng vòng qua các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, Mỹ Hào. Quá trình di chuyển, Trang dùng nhiều số điện thoại gọi điện, nhắn tin cho gia đình bé T đòi tiền chuộc.

Trên đường đi, bé T mệt, quấy khóc, Trang sợ lộ, sợ bị công an bắt nên đã ra tay sát hại nạn nhân. Sau đó, Trang tiếp tục đòi tiền chuộc và được gia đình nạn nhân chuyển vào tài khoản ngân hàng của Trang 550 triệu đồng.

Sau khi gây án, Trang đã nhảy cầu tự tử.

PHI HÙNG