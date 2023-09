(PLO)- Trong quá trình làm nhiệm vụ chữa cháy tại chung cư mini ở Hà Nội, đã có 5 cán bộ chiến sĩ công an bị thương.

Ngày 17-9, Công an Hà Nội cho biết, có 5 cán bộ chiến sĩ bị thương trong quá trình chữa cháy, cứu hộ cứu nạn trong vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân.

Trong số này có một người là cán bộ Đội PCCC&CHCN Công an quận Thanh Xuân, bốn người là cán bộ Đội PCCC&CHCN Công an quận Hà Đông.

Lãnh đạo Công an Hà Nội hỏi cán bộ công an bị thương khi làm nhiệm vụ. Ảnh CA

Trong ngày, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của công an TP đã đến Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Quân y 103 thăm hỏi, động viên những chiến sĩ công an bị thương trên.

Lãnh đạo Công an Hà Nội dặn dò năm cán bộ công an an tâm điều trị, mau chóng hồi phục sức khỏe để sớm trở lại công tác, phục vụ nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cũng cảm ơn tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các bệnh viện trong công tác tiếp nhận, điều trị, cứu chữa các nạn nhân, chiến sỹ bị thương, góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất những tổn thất về người.

Đoàn công tác của TPHCM thăm hỏi, động viên các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội (PLO)- Đoàn công tác của TP.HCM đã thăm hỏi, động viên và chuyển số tiền 5 tỷ đồng ủng hộ từ cán bộ, nhân dân TP.HCM tới các nạn nhân và gia đình bị thiệt hại trong vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, Hà Nội…

PHI HÙNG