Vụ cháy nhà 5 tầng 14 người tử vong: Bí thư, Chủ tịch Hà Nội đến hiện trường kiểm tra 24/05/2024 07:55

Khoảng 0 giờ 30 ngày 24-5, ngôi nhà trong ngõ 119 Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) cháy dữ dội.

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen bốc cao. Ngôi nhà 5 tầng cho thuê trọ, tầng 1 có cửa hàng sửa chữa xe máy, xe đạp điện.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ đến kiểm tra hiện trường vụ cháy. Ảnh: PHI HÙNG

Ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ đã đến hiện trường kiểm tra.

Theo ghi nhận của PLO, gia đình chủ nhà gồm 7 người: Cụ già, 2 vợ chồng ngoài 60 tuổi, vợ chồng con trai, 2 cháu nội.

Ngôi nhà cũ trong ngõ sâu, gia cảnh chủ nhà khó khăn nên cho người trọ ở chung có thêm thu nhập.

Đám cháy xảy ra, người chồng đang ngủ phòng trên tầng 2 cùng 2 cháu nội, được giúp đỡ của hàng xóm đập cửa sổ, leo thang dây thoát chết. Cụ nội ngủ ở tầng được hàng xóm cứu ra ngoài.

Ông Quyết, chủ nhà chưa biết số phận con trai, con dâu và vợ thế nào. "Tôi cùng 2 cháu nội thoát ra ngoài bằng cửa sổ. Vợ ngủ cùng buồng sau đó lại chạy xuống dưới"- Ông nói.

Hiện ông Quyết, cùng con dâu và 2 cháu nội thoát được từ cửa sổ tầng 2. Con dâu của ông Quyết bật điện thoại thò ra ngoài cửa sổ kêu cứu và được hàng xóm hỗ trợ thoát xuống.

Theo ông Quyết, hiện Cảnh sát PCCC đưa nhiều túi xác ra ngoài.

Hiện Giám đốc Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Cầu Giấy phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an TP tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan phối hợp UBND quận Cầu Giấy tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân, khắc phục hậu quả sau vụ cháy.

Ngôi nhà cháy nằm sâu trong ngõ 119 phố Trung Kính, hiện đã bị phong tỏa. Ảnh: NGHĨA NHÂN

Ngôi nhà, nơi xảy ra vụ cháy.

Công an đã phong tỏa khu vực để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường.