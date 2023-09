Vụ cháy tại TP Thủ Đức: Nghi do người giúp việc gây ra

Ngày 25-9, Công an TP Thủ Đức đã phối hợp cùng Công an TP.HCM điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại một căn nhà ở phường Hiệp Bình Chánh xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Vụ cháy được phát hiện lúc rạng sáng cùng ngày.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, người tử vong là bà C (61 tuổi), là người giúp việc của chủ nhà. Nguyên nhân bước đầu được công an xác định là do bà C tự thiêu rồi gây ra hoả hoạn.

“Bà C đã làm giúp việc cho chủ nhà khoảng 15 năm nay, có thể do bà C nghe tin chủ nhà sắp cho bà thôi việc nên mới đốt nhà” - một nguồn tin cho biết.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, vào hơn 2 giờ sáng cùng ngày, một vụ cháy đã xảy ra tại một căn nhà bốn tầng ở phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Thủ Đức đã điều tám xe cùng 52 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai lực lượng, phương tiện dập tắt đám cháy.

Công an điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sau khi ngọn lửa được dập tắt, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể bà C tại tầng trệt. Riêng hai vợ chồng chủ nhà đã cùng con trèo qua nhà hàng xóm để thoát nạn.

Tại hiện trường, diện tích căn nhà bị cháy khoảng 50m2...

