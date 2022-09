Vụ công an đánh người vi phạm: Ngỡ ngàng và phẫn nộ

(PLO)- Hành động của cácchiến sĩ Công an thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng khi hung hăng ra đòn với 2 người chưa thành niên vi phạm giao thông thật khó để mà dung thứ; Bộ Công an yêu cầu xử nghiêm.

Khi nỗi đau về sự hy sinh của ba chiến sĩ cảnh sát PCCC chưa được lắng xuống thì xã hội lại một phen bàng hoàng trước hành động đánh người vi phạm giao thông chưa thành niên của một số chiến sĩ Công an thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Dư luận ngỡ ngàng rồi phẫn nộ với những hình ảnh được lan truyền với tốc độ chóng mặt mà nếu như không có nó, ít ai có thể hình dung được chuyện ấy lại được hành xử bởi những người thực thi công vụ. Mọi người tự hỏi “khi xuống tay với những đòn nặng nề như thế, bản lĩnh nghề nghiệp và trái tim của anh đang để ở đâu”?

Trong cuộc sống, giữa bộn bề những khó khăn, vất vả, cuộc mưu sinh với cơm, áo, gạo, tiền nhiều khi làm cho con người “giận quá mất khôn”. Phàm đã là con người thì những hỷ, nộ, ái, ố luôn vây quanh như hình với bóng. Thế nhưng, khi khoác lên mình chiếc áo của lực lượng công an nhân dân và với bản lĩnh nghề nghiệp thì những buồn vui của cuộc sống xin hãy gác lại để nhường cho tinh thần “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”.

Nói như vậy không có nghĩa là các anh không được quyền nóng giận nhưng đừng để sự nóng giận đó lấn át cả lý trí và con tim, để rồi có những hành vi thiếu chuẩn mực, thậm chí là vi phạm pháp luật.

Thông qua những hình ảnh trên video, có thể đoán rằng hai em này đã không chấp hành hiệu lệnh giao thông. Tuy nhiên, các em sai đến đâu thì đều có quy định pháp luật để xử lý. Do đó, việc các chiến sĩ công an đánh em vi phạm liên tục, tới tấp là khó có thể chấp nhận được dưới cả góc nhìn xã hội lẫn pháp lý. Thật khó để bênh vực cho các anh công an dù rằng hôm qua các anh đã tận tụy với nghề nhằm bảo đảm sự bình yên cho nhân dân.

Một chi tiết đáng lưu tâm là cả em ngồi sau xe cũng bị các anh xuống tay. Đây là điều khó có thể dung thứ!

Dưới góc độ pháp lý, các luật chuyên ngành như Luật Công an nhân dân, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Xử lý vi phạm hành chính… cùng các văn bản hướng dẫn thi hành đều không hề cho phép sử dụng vũ lực trong trường hợp này.

Các văn bản pháp luật đều cho rằng việc sử dụng vũ lực, trói, khóa tay, chân, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ chỉ được xem là hợp pháp khi được xác định là trường hợp cần thiết nhằm khống chế, vô hiệu hóa hành vi chống đối.

Khi hành vi chống đối không còn nữa thì tuyệt nhiên không được sử dụng vũ lực. Thông qua đoạn video, có thể thấy suốt 5 phút kể từ khi bắt đầu dừng xe cho đến khi kết thúc, hai em chưa thành niên hoàn toàn cam chịu và không có một sự phản kháng nào để có thể cho rằng họ có hành vi chống đối.

Dưới góc độ xã hội, việc thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đối với những thanh niên đáng tuổi con, cháu mình trong trạng thái rúm ró, đứng trân mình chịu trận thật quá đỗi xót xa. Tại sao các anh không đặt mình vào vị trí người cha, người chú, người anh của các em để dằn bớt cơn giận? Hãy thử hình dung con, cháu mình ra đường bị người khác dùng mũ bảo hiểm đánh với những đòn nặng nề như vậy thì các anh có đau lòng không, có xót xa hay không?

Giờ đây, có lẽ các anh cũng đang dằn vặt, ăn năn về hành vi bạo lực của mình. Tuy nhiên, sai phạm của các anh vẫn cần phải được xử lý nghiêm.

Người dân sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật; những nhân viên chấp pháp sai cũng phải chịu trách nhiệm tương ứng trước pháp luật. Việc này không chỉ bảo đảm tính răn đe mà còn có ý nghĩa phòng ngừa, nhằm không để xảy ra những sự việc đáng tiếc tương tự trong tương lai.

TS CAO VŨ MINH, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM