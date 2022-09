Vụ clip 2 người trong trang phục cảnh sát đánh người: Tạm đình chỉ 4 công an

(PLO)- Theo báo cáo của Công an thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng, trong đoạn video có một Đại úy cảnh sát trật tự và một Thiếu úy CSGT là người có tham gia tấn công nam thanh niên.

Tối 28-9, thông tin với báo chí, Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho hay đã chỉ đạo tạm đình chỉ tổ công tác gồm bốn cán bộ, chiến sỹ thuộc Công an thị xã Vĩnh Châu. Đồng thời, công an tỉnh yêu cầu Công an thị xã Vĩnh Châu báo cáo toàn bộ vụ việc để xử lý nghiêm.

Thông tin ban đầu, vụ việc trên đoạn video đang lan truyền xảy ra vào chiều 25-9, trong lúc Tổ công tác Công an thị xã Vĩnh Châu đang trên đường tuần tra thì phát hiện hai nam sinh đang đi trên xe mô tô hơn 100 phân khối, nên ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, nam thanh niên phương tiện không chấp hành hiệu lệnh mà còn tăng tốc bỏ chạy trên đường Nam Sông Hậu từ phường Vĩnh Phước đến xã Vĩnh Hải thì dừng lại trước một nhà kho.

Theo Công an Sóc Trăng, nam thanh niên điều khiển xe máy không có giấy phép lái xe. Cạnh đó, khi được yêu cầu dừng xe, người này không chấp hành và có hành vi chạy xe lạng lách, đánh võng, thậm chí ép xe của CSGT.

Đến khi dừng được phương tiện, hai cảnh sát đã có hành vi bạo lực, đánh đập 2 em học sinh, nhất là với em điều khiển phương tiện như đoạn video thể hiện...

Theo báo cáo của Công an thị xã Vĩnh Châu, trong đoạn video có một Đại úy cảnh sát trật tự và một Thiếu úy CSGT là người có tham gia tấn công nam thanh niên. Trong đó, Đại úy cảnh sát trật tự là người tấn công liên tục nam thanh niên.

Như PLO đã thông tin, mạng xã hội lan truyền clip hai người trong trang phục cảnh sát đánh liên tiếp một nam thanh niên; trên mạng xã hội có người cho rằng vụ việc xảy ra ở tỉnh Sóc Trăng.

Theo clip khoảng 5 phút, sau khi rượt đuổi, hai người trong trang phục cảnh sát bắt kịp hai thanh niên đi xe máy.

Vừa đến nơi, một người lao đến đánh nam thanh niên điều khiển xe máy, dùng vật giống dùi cui tấn công đến mức văng cả dụng cụ này.

Không dừng lại, người trong trang phục CSGT sau khi đậu đỗ phương tiện lập tức lao vào đánh thanh niên này.

Cả hai người đánh thanh niên khoảng 2 phút, trong đó có cảnh người mặc sắc phục công an dùng nón bảo hiểm đánh thanh niên này...

Thanh niên ngồi sau xe từ khi xảy ra vụ đánh nhau chỉ đứng ngoài nhìn, nhưng sau đó cũng bị người mặc trang phục cảnh sát tấn công.

Công an đang xác minh clip 2 người trong trang phục cảnh sát đánh người (PLO)- Theo clip, sau khi đuổi bắt được 2 thanh niên, 2 người mặc trang phục cảnh sát lao vào đánh bằng dùi cui, tay chân, nón bảo hiểm; Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đã nắm vụ việc và đang cho kiểm tra, nếu đúng sẽ xử lý nghiêm.

CHÂU ANH