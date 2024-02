Vụ Khanh Super: Khởi tố Huỳnh Xuân Vấn, người đồng sáng lập Công ty K-Supper

Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố bị can với Huỳnh Xuân Vấn (37 tuổi, quê Bến Tre; ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người đồng sáng lập Công ty K-Supper

Vấn chính là người liên quan trong vụ án Phan Công Khanh (tức Khanh Super; 29 tuổi, ngụ quận 7) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, năm 2019, Khanh và Vấn thành lập công ty TNHH TM DV K-Supper, mỗi người góp vốn 50%, Khanh làm Giám đốc, là người đại diện pháp luật, còn Vấn là Phó giám đốc, cổ đông.

Hồi tháng 10-2021, thông qua mạng xã hội, anh LHP biết Khanh mua bán xe ô tô có giá trị cao nên liên hệ mua xe ô tô Mc Laren (xe mới) với giá hơn 30 tỉ đồng.

Sau khi mua xe, anh P ra biển số 68A - 273.97 đứng tên chủ sở hữu. Đến tháng 1-2022, anh P tiếp tục mua của Khanh xe ô tô hiệu Mercedes G800 Brabus (xe mới) với giá 24 tỉ đồng. Sau khi mua xe, anh P ra biển số đứng tên chủ sở hữu.

Ngày 3-6-2023, Khanh liên hệ với anh P mượn hai xe ô tô trên để trưng bày khai trương Showroom K-Super, thời gian từ ngày 6-6 đến ngày 8-6-2023, ngoài ra không có mục đích gì khác nên anh P đồng ý.

Hết thời hạn mượn xe, anh P liên tục liên hệ với Khanh để lấy lại hai xe trên nhưng Khanh không trả cho đến ngày 30-6-2023, Khanh trả lại cho anh P xe McLaren, còn chiếc Brabus G800 thì Khanh không trả.

Nguyên do vì trước đó vào ngày 10-6-2023, công ty đang cần tiền trả nợ ngân hàng và giải quyết công việc nên Khanh và Vấn bàn bạc với nhau bán chiếc Mercedes G800 Brabus của anh P để lấy tiền trả nợ, tất cả đồng ý.

Lừa bán chiếc Mercedes G800 Brabus hàng chục tỉ

Vấn liên hệ anh THP (41 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để bán xe ô tô trên với giá 24,5 tỉ đồng. Vấn nói dối với anh HP rằng xe ô tô trên Vấn đã mua và thuộc quyền sở hữu của Vấn, nếu mua Vấn sẽ làm thủ tục sang tên ngay.

Do lúc anh LHP cho Khanh mượn xe ô tô Mercedes G800 Brabus, để trưng bày khai trương Showroom K Super thì giấy đăng ký xe và giấy đăng kiểm xe ô tô (bản chính) của xe ô tô này để trên xe nên Vấn lấy đưa cho anh HP xem. Vì tin là thật nên anh HP đồng ý mua xe.

Ngày 13-6-2023, Vấn ký hợp đồng (không công chứng) bán xe ô tô trên cho anh HP với giá 24,5 tỉ. Số tiền này chia làm ba đợt thanh toán như sau: đợt một đặt cọc 4 tỉ đồng, đợt hai thanh toán số tiền 12,8 tỉ đồng, đợt ba vào ngày 25-6-2023, thanh toán đủ số tiền còn lại là 7,7 tỉ đồng thì Vấn giao xe ô tô cùng giấy tờ xe cho anh HP.

Hai bên hẹn đến ngày 5-7-2023, sẽ làm thủ tục sang tên cho anh HP. Đến thời hạn làm thủ tục sang tên thì Vấn hứa hẹn và sau đó anh HP không liên lạc được với Vấn.

Thông qua mạng xã hội, anh HP biết Phan Công Khanh bị tạm giữ hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên làm đơn tố cáo đến Phòng CSHS (PC02), Công an TP.HCM và giao nộp lại xe ô tô cùng giấy đăng ký xe và giấy đăng kiểm xe ô tô G800 Brabus.

Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đã triệu tập Huỳnh Xuân Vấn để ghi lời khai làm rõ nội dung vụ việc nhưng người này đã bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Đến những ngày giáp Tết Nguyên đán 2024, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đã khởi tố với Vấn để điều tra.

Lừa nhiều vụ…

Hồi năm ngoái, cơ quan điều tra tiếp nhận tin trình báo của chị LNTH (33 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) về việc Khanh lừa đảo.

Theo đó, đầu tháng 4-2023, chị H mua ô tô hiệu Mclaren với giá 10 tỉ đồng nhưng cho chị gái ngụ ở TP Hà nội đứng tên trên hợp đồng ủy quyền chủ sở hữu đối với xe ô tô trên.

Thông qua mối quan hệ xã hội, chị H quen biết Khanh nên nhờ bán dùm chiếc xe. Tháng 3-2023, Khanh nói với chị H có muốn bán thì đem xe qua Showroom của mình vì có khách muốn mua xe, chị H đồng ý.

Khoảng 15 giờ ngày 9-3-2024, Khanh nói nhân viên tên Vinh đến nhà chị H lấy xe ô tô chạy về Showroom K Super của Khanh, trên đường Trần Hưng Đạo (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) để bán dùm.

Theo Công an TP.HCM, trong những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, bên cạnh việc tập trung triển khai các mặt công tác để thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán, PC02 cũng đã nỗ lực củng cố tài liệu, chứng cứ thu thập được và ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Xuân Vấn.

Hiện công an phát thông báo, yêu cầu Vấn ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.