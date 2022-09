Vụ kiểm sát viên 'quên' truy tố 33 bị can: Tòa nhận thấy có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm

Ngày 15-9, HĐXX TAND tỉnh Bến Tre mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm và tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Huỳnh Trung Tính (Kiểm sát viên sơ cấp VKSND huyện Chợ Lách, Bến Tre) bị VKSND Tối cao truy tố về tội “không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”.

Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm

Theo HĐXX, việc trả hồ sơ điều tra bổ sung để điều tra làm rõ trách nhiệm hình sự đối với Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND huyện Chợ Lách được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự của VKSND huyện Chợ Lách trong việc không ký ban hành quyết định truy tố 34 bị can trong 18 vụ án hình sự (sau đó 1 bị can chết).

Ngoài ra, HĐXX còn yêu cầu thực hiện giám định tâm thần đối với bị cáo Tính. Và thu thập giấy chứng tử của ông Huỳnh Văn Toàn (nguyên Viện trưởng VKSND huyện Chợ Lách từ năm 2007 đến tháng 5-2019) là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án đã chết (do bệnh) nhưng chưa có giấy chứng tử trong hồ sơ vụ án.

HĐXX xét thấy, trong vụ việc này, Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND huyện Chợ Lách là người có thẩm quyền ký ban hành quyết định truy tố bị can, nhưng dù đã ký phê duyệt đồng ý báo cáo đề xuất truy tố bằng văn bản của kiểm sát viên Huỳnh Trung Tính nhưng không ký ban hành truy tố 34 bị can trong 18 vụ án nêu trên đã vi phạm Điều 41 Bộ luật Tố tụng hình sự, Điều 67, Điều 68 của Luật Tổ chức VKSND nhưng bản cáo trạng của Viện trưởng VKSND Tối cao không buộc trách nhiệm hình sự đối với Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND huyện Chợ Lách là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Theo HĐXX, trong quá trình điều tra không xác định được động cơ, mục đích hay vụ lợi của bị cáo Huỳnh Trung Tính. Gia đình bị cáo có cung cấp cho cơ quan điều tra, VKSND Tối cao một số giấy tờ khám bệnh thể hiện Tính bị bệnh hở van 2 lá, hở van động mạch chủ, gan nhiễm mỡ, viêm xoang, mất ngủ, quên nhiều…. và có đơn yêu cầu giám định tâm thần đối với Tính.

Tại tòa, vợ bị cáo Tính cũng có yêu cầu giám định tâm thần đối với bị cáo và Tính đồng ý. Theo HĐXX, yêu cầu này chưa được xem xét giải quyết là chưa đảm bảo quyền lợi của bị cáo.

Phía gia đình bị cáo yêu cầu HĐXX cho bị cáo đi giám định tâm thần với lý do gia đình không hiểu nguyên nhân Tính không xây dựng cáo trạng truy tố các bị can trong 18 vụ án mà Tính được giao thụ lý bởi trong vụ việc này Tính không có động cơ, mục đích hay vụ lợi gì.

Trong thời gian Tính được giao thụ lý nhiều vụ án, gia đình có xảy ra nhiều biến cố nên Tính có một số biểu hiện không tốt về sức khỏe...

Không phát hiện có động cơ, mục đích hay vụ lợi

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, trong khoảng thời gian từ tháng 12-2018 đến tháng 11-2020, Tính được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 34 bị can trong 18 vụ án hình sự.

Tính sau khi nghiên cứu hồ sơ thấy đủ căn cứ truy tố các bị can nên đã xây dựng báo cáo đề xuất truy tố bằng văn bản, được ông Phan Thành Nghiệp (Phó Viện trưởng VKSND huyện Chợ Lách, sau đó được bổ nhiệm làm viện trưởng VKSND huyện Chợ Lách) phê duyệt đồng ý nhưng sau đó không xây dựng cáo trạng truy tố theo quy định.

Tháng 10-2020, đoàn giám sát của HĐND huyện Chợ Lách tiến hành giám sát hoạt động của VKSND huyện Chợ Lách và VKSND tỉnh Bến Tre quyết định thanh tra đột xuất, đã phát hiện từ tháng 12-2018 đến tháng 11-2020 có 18 vụ án hình sự với 34 bị can quá thời hạn truy tố nhưng không có cáo trạng truy tố (đến thời điểm bị phát hiện, vụ án quá hạn ít nhất là 37 ngày, nhiều nhất là 678 ngày).

Tất cả vụ án này đều do Tính được giao thụ lý giải quyết và đang cất giữ hồ sơ. Để hợp pháp hóa thời gian truy tố nhằm che giấu hành vi phạm tội, Tính đã tẩy xóa, sửa chữa ngày tháng trong tài liệu của hai vụ án.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã xác minh đối với 33 bị can trong 18 vụ án hình sự và những người có liên quan trong các vụ án do Tính được giao thụ lý giải quyết và làm việc với cán bộ các cơ quan tố tụng có liên quan,… nhưng không phát hiện Tính nhận tiền hay lợi ích khác từ các bị can và gia đình bị can.