Vụ Ngọc Trinh bị bắt: Xử lý cả hành vi gây rối trật tự công cộng trên không gian mạng

(PLO)- Người nào thực hiện hành vi đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng vẫn có thể bị xử lý về tội gây rối trật tự công cộng.

Như PLO đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi, ngụ phường Phú Hữu, TP Thủ Đức - nghệ danh Ngọc Trinh) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Công an đồng thời khởi tố, khám xét chỗ ở và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Xuân Đông (36 tuổi, ngụ phường Bình Thuận, Quận 7) về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và tội gây rối trật tự công cộng.

Đây là động thái tiếp theo từ phía cơ quan chức năng sau sự việc Ngọc Trinh "biểu diễn" trên xe phân khối thu hút được sự quan tâm lớn của dư luận.

Ngọc Trinh tại cơ quan công an

Theo Công an TP.HCM, Ngọc Trinh và Đông tổ chức, thực hiện việc điều khiển xe mô tô 59A3-115.88 lưu thông, biểu diễn trên đoạn đường D15 Khu Công nghệ cao (phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức) với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe… Việc biểu diễn này được quay video, sau đó biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội hút được tổng cộng hơn 163.3 triệu lượt thích cho tất cả các video.

Hình ảnh Ngọc Trinh biểu diễn phản cảm trên xe moto gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Ảnh: PLO

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Luật sư Nguyễn Minh Tường (Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết theo như thông tin hiện tại thì trước thời điểm khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngọc Trinh thì cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản về các lỗi điều khiển xe che lấp biển số và lỗi không có giấy đăng ký xe.

Tuy nhiên, đến nay vụ án đã được khởi tố để xử lý hình sự, do đó, căn cứ vào Điều 62 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) thì trong trường hợp này nếu Ngọc Trinh đã bị ra quyết định xử phạt hành chính thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải huỷ bỏ quyết định xử phạt và chuyển toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và tài liệu về việc thi hành quyết định xử phạt cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự.

Trường hợp chưa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Ngọc Trinh thì vụ việc sẽ được Cơ quan CSĐT tiếp nhận và xử lý theo thủ tục thông thường.

Cũng theo Luật sư Tường, hành vi phạm tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự là hành vi xâm phạm đến trật tự an ninh xã hội, cuộc sống sinh hoạt ổn định của cộng đồng, nguyên tắc an toàn nơi công cộng và sự ổn định trong thực hiện những đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước trong quá trình ổn định đời sống của người dân.

Về hành vi khách quan, người thực hiện hành vi gây rối có thể thực hiện bằng nhiều phương thức khác nhau như: Phá phách, gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng hoặc những hành vi tương tự thu hút được sự quan tâm của nhiều người làm mất ổn định tình hình, an ninh trật tự.

Khung hình phạt nhẹ nhất của tội này là bị phạt tiền từ 5-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. Phạm tội có tổ chức thì khung hình phạt là từ 2-7 năm tù.

Ngọc trinh điều khiển xe mô tô trên đường với nhiều động tác nguy hiểm. Ảnh: CA

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Tri Đức, Đoàn Luật sư TP.HCM cũng cho biết trong vụ việc này, hành vi gây rối trật tự công cộng của Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông không trực tiếp gây nên tụ tập, tập trung đông người tại nơi "biểu diễn" mô tô theo cách truyền thống. Tuy nhiên, những hành vi này đã vi phạm điều cấm của Luật An ninh mạng và vi phạm quy tắc ứng xử trên mạng xã hội tại Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17-6-2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cụ thể, tại các Điều 8, Điều 16 Luật An ninh mạng nghiêm cấm hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng bao gồm các hành vi như: Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, lôi kéo tụ tập đông người gây rối, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức gây mất ổn định về an ninh, trật tự.

Trên thực tế, đã không ít vụ cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử về tội gây rối trật tự công cộng mà nguyên nhân xuất phát từ hành vi phát tán, đăng tải những nội dung lôi kéo, xúi dục... gây mất ổn định về an ninh trật tự. Điển hình nhất là vụ xét xử Trang nemo mới đây hay như vụ hai vợ chồng chạy xe máy "làm xiếc" trên đèo Hải Vân cũng đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Do vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành không chỉ những hành vi gây rối trật tự công cộng trực tiếp trên thực tế mà những hành vi phát tán, đăng tải video làm mất an, ổn định trật tự công cộng cũng sẽ bị xử lý hình sự.

HỮU ĐĂNG