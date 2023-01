Vụ Nguyễn Phương Hằng: Kết luận điều tra nói về vi phạm của Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân

(PLO)- Cơ quan điều tra dẫn kết luận của Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho rằng Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân có những phát ngôn có nội dung vi phạm điều cấm theo quy định tại Nghị định 72/2013.

Như PLO đã thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do Nguyễn Phương Hằng cùng các đồng phạm thực hiện.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị VKSND cùng cấp truy tố bà Nguyễn Phương Hằng ra trước TAND TP.HCM về tội về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cùng tội danh trên, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM còn khởi tố ba cá nhân khác là Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam) với vai trò đồng phạm giúp sức.

Trong vụ án này cơ quan điều tra còn xác định trong các buổi livestream của bà Hằng còn có sự xuất hiện Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân và luật sư Nguyễn Đình Kim với tư cách là khách mời.

Cơ quan điều tra xác định ông Quân tham gia livestream cùng bà Hằng 11 buổi từ tháng 10-2021 đến tháng 3-2022, còn luật sư Kim tham gia livestream hai buổi từ tháng 10-2021 đến tháng 12-2021.

Từ 38 trang tài liệu được dịch thành văn bản từ phát ngôn của Đặng Anh Quân, cơ quan điều tra xác định chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự.

Tuy nhiên, theo kết luận của Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, có những phát ngôn của ông Quân đã vi phạm điều cấm tại điểm d, khoản 1, Điều 5, Nghị định 72/2013 (về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng). Cụ thể là đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

Trước đó, theo điều tra, bà Phương Hằng thông qua các tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok, tổ chức nhiều buổi livestream qua mạng tại TP.HCM để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni), ông Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM)… Đến ngày 24-3-2022, bà Phương Hằng bị Công an TP.HCM bắt tạm giam, sau đó các cơ quan tiến hành tố tụng của TP.HCM đã nhiều lần gia hạn tạm giam để điều tra vụ án.

